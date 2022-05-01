Насколько важна для БМЗ победа «Металлурга» и как здесь справляются с непростой ситуацией в экономике? Ответил гендиректор
Новости Беларуси. На каких условиях построена работа Белорусского металлургического завода с российскими партнерами, на какие рынки идет продукция нашего гиганта и как хоккей влияет на производство?
Анна Корольчук встретилась с генеральным директором БМЗ Дмитрием Корчиком. Интервью в программе «Неделя» на СТВ.
Итоги трех месяцев. Как отработал БМЗ первый квартал?
Анна Корольчук, корреспондент:
Мы можем подвести с вами итоги трех месяцев. Как отработал завод первый квартал?
Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод»:
Если говорить про первый квартал, все показатели, в принципе, бизнес-плана БМЗ выполнены. И работаем мы с учетом экономики, если говорить экономические цифры, положительно. То есть имеем чистую прибыль, чистую прибыль от реализации, соответствующий рост экспорта – более чем на 2 % мы обеспечили в первом квартале. Поэтому я считаю, что первый квартал для БМЗ достаточно успешным был.
«Задача – минимизировать все потери, которые могут быть»
Анна Корольчук:
Сейчас ситуация в экономике достаточно непростая. Как завод с этим справляется?
Дмитрий Корчик:
Мы активизировали всю нашу работу на внешних рынках в части именно диверсификации нашего экспорта. Почему? Потому что рынок Евросоюза был одним из основных наших рынков, на котором продавалась высокомаржинальная продукция. Это металлокорд, труба. Вся команда БМЗ, которая именно занимается ответственно этим направлением, в работе, в разъездах, то есть ведут переговоры, заключаем контракты, оптимизируем наши логистические все пути и так далее. Работаем с соответствующими министерствами. Задача такая – минимизировать все потери, которые могут быть, и обеспечить ритмичную работу предприятия.
В рамках «Иннопрома» у нас намечен и уже подписан ряд соглашений. Одно из соглашений – это с российской компанией по утилизации пыли, это отходы производства после сталеплавильных печей. В год объем – 500 тысяч тонн. То есть экологические вопросы у нас сегодня в приоритете. Тот же проект по пылегазоулавливающей установке, что мы реализовали на третьей печи. Это все идет в комплексе. И второй момент – с шинной компанией Узбекистана мы тоже подписываем соглашение на поставку нашего металлокорда в Узбекистан. Это новое предприятие. Мы уже, в принципе, поставили опытные партии, они прошли успешно испытания, и сейчас готовимся к серийным поставкам.
О победе «Металлурга»: это действительно грандиозный успех, его давно ждали в Жлобине
Анна Корольчук:
Перейдем от дел производственных к спортивным. Насколько важна для заводчан победа «Металлурга»?
Дмитрий Корчик:
Если говорить про сегодняшнюю команду, то в ней 16 воспитанников Жлобина, жлобинского хоккея. Мы, наверное, угадали, в том числе и с кандидатурой главного тренера, потому что мне нравятся подходы Дмитрия Александровича. Он такой амбициозный и в таком плане настраивал всю команду. Это действительно грандиозный успех. Его давно ждали в Жлобине, то есть последний раз это 10 лет назад. Второй раз вообще в истории «Металлург» становится чемпионом и обладателем кубка. Ребята молодцы, показали действительно мужской хоккей. Молодые ребята, но мужской хоккей, взрослый хоккей. И это болельщикам нравится. Ну а этот успех, этот кубок, который сегодня привезли на предприятие…
Как Александр Григорьевич, наш Президент, сказал: обязательно заводчане должны потрогать этот кубок, сфотографироваться, потому что их вклад, безусловно, в эту победу тоже есть. И я с большой надеждой ожидаю, что будет продолжение такой связки: завод – команда, и мы достигнем больших результатов не только в хоккее, но и в нашей работе на Белорусском металлургическом заводе.
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