Насколько важна для БМЗ победа «Металлурга» и как здесь справляются с непростой ситуацией в экономике? Ответил гендиректор

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод»: Если говорить про первый квартал, все показатели, в принципе, бизнес-плана БМЗ выполнены. И работаем мы с учетом экономики, если говорить экономические цифры, положительно. То есть имеем чистую прибыль, чистую прибыль от реализации, соответствующий рост экспорта – более чем на 2 % мы обеспечили в первом квартале. Поэтому я считаю, что первый квартал для БМЗ достаточно успешным был.

Дмитрий Корчик:

Мы активизировали всю нашу работу на внешних рынках в части именно диверсификации нашего экспорта. Почему? Потому что рынок Евросоюза был одним из основных наших рынков, на котором продавалась высокомаржинальная продукция. Это металлокорд, труба. Вся команда БМЗ, которая именно занимается ответственно этим направлением, в работе, в разъездах, то есть ведут переговоры, заключаем контракты, оптимизируем наши логистические все пути и так далее. Работаем с соответствующими министерствами. Задача такая – минимизировать все потери, которые могут быть, и обеспечить ритмичную работу предприятия.

В рамках «Иннопрома» у нас намечен и уже подписан ряд соглашений. Одно из соглашений – это с российской компанией по утилизации пыли, это отходы производства после сталеплавильных печей. В год объем – 500 тысяч тонн. То есть экологические вопросы у нас сегодня в приоритете. Тот же проект по пылегазоулавливающей установке, что мы реализовали на третьей печи. Это все идет в комплексе. И второй момент – с шинной компанией Узбекистана мы тоже подписываем соглашение на поставку нашего металлокорда в Узбекистан. Это новое предприятие. Мы уже, в принципе, поставили опытные партии, они прошли успешно испытания, и сейчас готовимся к серийным поставкам.