Несмотря на чернобыльскую радиацию, приехали сюда и полюбили это место. Кто возрождает пострадавшие земли?

Новости Беларуси. В результате аварии на Чернобыльской АЭС в разной степени оказались пораженными практически все белорусские земли. К наиболее пострадавшим относится 21 район Гомельской, Могилевской и Брестской областей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 1986-го площадь радиоактивного загрязнения уменьшилась почти в два раза, а земли, которые раньше считались фатальными и потерянными, вернулись в экономический оборот. Там живут – и, надо сказать, неплохо – тысячи белорусов.

Возродиться этим регионам помогало и помогает государство. На в прямом смысле возрождение загрязненных земель потратили больше 19 миллиардов рублей. Это в рамках специальных госпрограмм. Их было пять, уже идет шестая. И главное, что деньги не закопаны в землю. В этом убедилась Анна Корольчук. Она встретилась с теми, кто заново осваивает некогда выселки, и оценила масштаб ренессанса, который переживает этот регион.

Сергей Стрельчук – учитель истории в вербовичской школе, которую сам когда-то и окончил. Отучился по целевому направлению и четвертый год работает на малой родине. Считает, что сельские дети более трудолюбивые, а проявлять талант нужно вне зависимости от места. Пока преподавал, смог подготовить несколько олимпиадников к областному этапу, в свободное время ведет исторический блог. Молодой человек солидарен с родителями: пострадавшие земли нужно возрождать.

Сергей Стрельчук, учитель истории Вербовичской базовой школы:

Мой отец с матерью переехали сюда, они проживали до этого в Брестской области, в Столине, где так называемая чистая зона. Невзирая на чернобыльскую радиацию или что-то еще, они приехали сюда по распределению и полюбили эту местность. Она довольно-таки уникальная своими рельефами. Даже исторически если посмотреть, у нас здесь одни из первых стоянок. Культурное наследие Наровлянского района также огромное. Поэтому они приехали на зов, так сказать, поднимать наш район.