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«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею

25 апреля 2022 20:13
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Новости Беларуси. Решающий матч открытого чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге завершился победой жлобинского «Металлурга». Счет – 3:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на то, что столичная «Юность» играла на домашней площадке – на льду «Минск-Арены».  

«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею-1

Горячие хоккейные баталии, а они действительно были такими, не мог пропустить и Александр Лукашенко. Тем более сражались команды за заветный трофей – Кубок Президента.  

«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею-4

Глава государства наблюдал за схваткой этих сильных команд на протяжении всех семи матчей. И вот сегодня, 25 апреля, вместе с Президентом за напряженной игрой следили более 15 тысяч болельщиков. И это только о зрителях «Минск-Арены».  

«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею-7

«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею-9

Вручая главный приз – Кубок Президента, Александр Лукашенко поблагодарил команды за настоящую мужскую игру, а болельщиков – за такую колоссальную поддержку во время баталий. И здесь же Президент отметил, что если белорусы будут поддерживать спортсменов, как жлобинчане «Металлург», то нам не страшны никакие санкции.  

«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы знаете, всегда говорят об итогах. С моей точки зрения, итог сегодняшнего матча как раз состоит в том, что есть победители, но нет побежденных, нет проигравших. Ребята, я смотрел, наверное, большинство минут и часов вашей блестящей семиматчевой игры. Вы молодцы! Вы отдали себя полностью этой игре.  

Эти молодые ребята, которые стоят здесь, должны помнить одну истину. Не в обиду скажу, вы [хоккеисты «Металлурга» – прим. ред.], конечно, молодцы, я за вас рад. Но вы должны помнить, что белорусский хоккей существует благодаря великой «Юности» (команде «Юности») и благодаря еще одной великой белорусской команде – «Динамо». Без них…  

«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею-15

Погодите, я еще про Жлобин и Гомель ничего не говорил. Все впереди. Вы молодцы! Вы создали такой колорит сегодня на этой арене, что я не помню, чтобы такое было. Я буду счастлив, если каждый год у нас чемпион будет из региональных городов, относительно небольших городов, как Жлобин. Но я вас прошу: не забывайте, кто был у истоков. Это было на моих глазах после распада Советского Союза.  

Я тут услышал, один призыв был интересный. Я так понимаю, он был обращен ко мне. Наши яркие ребята, приехавшие в Минск, требовали, по-моему, столицу перенести в Жлобин? Ребята, это очень дорого, но я подумаю.  

«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею-18

И еще одна мысль, которая меня не покидала всю эту игру. Если мы будем своих спортсменов так любить и поддерживать, как это сегодня сделали жлобинцы, нам не страшны никакие санкции.  

«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею-21

Судьба чемпионства хоккейной экстралиги решилась в седьмом матче впервые за 12 лет. Прежде такое случалось лишь дважды и оба раза с участием «Юности».  

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Фотофакт

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