«Есть победители, но нет побеждённых». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. Решающий матч открытого чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге завершился победой жлобинского «Металлурга». Счет – 3:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на то, что столичная «Юность» играла на домашней площадке – на льду «Минск-Арены».

Горячие хоккейные баталии, а они действительно были такими, не мог пропустить и Александр Лукашенко. Тем более сражались команды за заветный трофей – Кубок Президента.

Глава государства наблюдал за схваткой этих сильных команд на протяжении всех семи матчей. И вот сегодня, 25 апреля, вместе с Президентом за напряженной игрой следили более 15 тысяч болельщиков. И это только о зрителях «Минск-Арены».

Вручая главный приз – Кубок Президента, Александр Лукашенко поблагодарил команды за настоящую мужскую игру, а болельщиков – за такую колоссальную поддержку во время баталий. И здесь же Президент отметил, что если белорусы будут поддерживать спортсменов, как жлобинчане «Металлург», то нам не страшны никакие санкции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, всегда говорят об итогах. С моей точки зрения, итог сегодняшнего матча как раз состоит в том, что есть победители, но нет побежденных, нет проигравших. Ребята, я смотрел, наверное, большинство минут и часов вашей блестящей семиматчевой игры. Вы молодцы! Вы отдали себя полностью этой игре. Эти молодые ребята, которые стоят здесь, должны помнить одну истину. Не в обиду скажу, вы [хоккеисты «Металлурга» – прим. ред.], конечно, молодцы, я за вас рад. Но вы должны помнить, что белорусский хоккей существует благодаря великой «Юности» (команде «Юности») и благодаря еще одной великой белорусской команде – «Динамо». Без них…

Погодите, я еще про Жлобин и Гомель ничего не говорил. Все впереди. Вы молодцы! Вы создали такой колорит сегодня на этой арене, что я не помню, чтобы такое было. Я буду счастлив, если каждый год у нас чемпион будет из региональных городов, относительно небольших городов, как Жлобин. Но я вас прошу: не забывайте, кто был у истоков. Это было на моих глазах после распада Советского Союза. Я тут услышал, один призыв был интересный. Я так понимаю, он был обращен ко мне. Наши яркие ребята, приехавшие в Минск, требовали, по-моему, столицу перенести в Жлобин? Ребята, это очень дорого, но я подумаю.

И еще одна мысль, которая меня не покидала всю эту игру. Если мы будем своих спортсменов так любить и поддерживать, как это сегодня сделали жлобинцы, нам не страшны никакие санкции.