«Спасибо ребятам за их силу». Эмоции работников БМЗ после встречи с игроками лучшей команды Беларуси

Новости Беларуси. Лучшая хоккейная команда страны – жлобинский клуб «Металлург» – с победным трофеем чемпионата Беларуси приехала на БМЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У каждого из заводчан была возможность подержать кубок и пожать руку любимым спортсменам. За победным шествием трофея в цехах следила Анна Корольчук.

Две шайбы форварда Сергея Кузнецова и финальная – от капитана Евгения Соломонова. Как итог – 3:0, «Металлург» – лучшая хоккейная команда страны. Фееричная победа «стальных волков» не могла оставить равнодушным ни одного из 15 тысяч зрителей «Минск-Арены». Вот и Президент, не скрывая гордости за региональную команду, назвал финальную игру настоящим мужским хоккеем. И хотя успех жлобинских парней можно в равной степени делить между спортсменами, тренерами и болельщиками, важно не забывать о тех, кто с замиранием сердца ждал свою команду на малой родине. «Мы – чемпионы!» Жлобинский «Металлург» привез Кубок Президента в цеха БМЗ.

За словом дело. С победным трофеем хоккеисты приехали на БМЗ, где их встречала большая группа поддержки. Заводчане горячо поддерживали свою команду на протяжении всего сезона и особенно в плей-офф. Только из Жлобина на финал в столицу приехало 17 автобусов с болельщиками.

Владимир Горячев, слесарь-ремонтник Белорусского металлургического завода:

За такую команду просто не болеть было невозможно. Притом они носят наш логотип завода.

Александр Ковалев, механик цеха Белорусского металлургического завода:

Большое спасибо за эту победу, мы все ее ждали так долго. Наконец-то кубок в нашем городе. Спасибо ребятам за их силу, храбрость и за те эмоции, которые они нам подарили на этом матче. И это лучшее подтверждение фирменному девизу «Металлурга»: один завод – одна команда. За своих здесь горой, и хоккеисты ценят такую поддержку. Поддержка завода сыграла огромную роль. Капитан «Металлурга» на БМЗ высказался о победе.

Чемпионы зашли в каждый цех, чтобы у всех заводчан была возможность подержать Кубок, взять автографы и пожать руку любимым спортсменам.

– Сталевары любят тяжеленькое. Мы все подержим.

– Не сам кубок тяжелый, а тяжелое ожидание 10 лет. Чемпионский титул в истории клуба второй раз – предыдущий «золотой» матч был сыгран 10 лет назад, в 2012-м. В 2022 году «Металлург» сыграл свой 15-й сезон, и в подарок игрокам в цехах отлили юбилейную эмблему. После плей-офф из стального цвета ее перекрасили в золотой. Коллектив БМЗ – семья не только в переносном, но и в прямом смысле. Рядом с триумфаторами-сыновьями стоят гордые отцы, которые трудятся на предприятии и растили будущих чемпионов с детства.

«Надежда у нас была до последнего». Что говорят родители лучших хоккеистов Беларуси? В этом сезоне цвета «Металлурга» защищали 16 местных воспитанников. Это половина команды. Вот что значит своя закалка! После игры Президент высказал надежду, что клубы из регионов будут чаще становиться победителями Кубка. А для этого нужно создавать базу на местах. Директор ХК «Металлург-Жлобин» о школах хоккея: «Мы персонально готовимся к каждому возрасту». Читайте здесь.