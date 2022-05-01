Прямой эфир

66 берёз высадили в мемориале «Шуневка» работники Минкульта на месте сожжённой нацистами деревни

01 мая 2022 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В память о каждом третьем. Три березовые аллеи заложили накануне в мемориале «Шуневка». Из-за схожей трагической судьбы эту деревню называют сестрой Хатыни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ее история оборвалась 22 мая 1943-го. Нацисты сожгли деревню вместе с жителями. Особенно жестоко расправились с детьми – живьем бросили в колодец.  

66 берёз высадили в мемориале «Шуневка» работники Минкульта на месте сожжённой нацистами деревни-1

66 березок высадили работники Министерства культуры. Именно столько мирных жителей деревни вмиг лишили жизни каратели. Деревца заложили в три аллеи как символ того, что в Докшицком районе погиб каждый третий белорус.  

66 берёз высадили в мемориале «Шуневка» работники Минкульта на месте сожжённой нацистами деревни-4

Из-за активности партизан в этой местности Шуневка стала одной из жертв крупной карательной операции под кодовым названием «Котбус». В ее рамках оккупанты только в Докшицком районе, по последним архивным данным, уничтожили 170 деревень.  

66 берёз высадили в мемориале «Шуневка» работники Минкульта на месте сожжённой нацистами деревни-7

«У мужчин наворачивались слезы». О мероприятиях ко Дню Победы и летних фестивалях рассказывает министр культуры.  

# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Несмотря на чернобыльскую радиацию, приехали сюда и полюбили это место. Кто возрождает пострадавшие земли?
01 мая 2022 16:32

Несмотря на чернобыльскую радиацию, приехали сюда и полюбили это место. Кто возрождает пострадавшие земли?

После аварии на ЧАЭС население здесь сократилось в 7 раз. Как сейчас обстоят дела в Наровлянском районе?
01 мая 2022 16:31

После аварии на ЧАЭС население здесь сократилось в 7 раз. Как сейчас обстоят дела в Наровлянском районе?

Азарёнок: «Либерализм, демократия, все эти парламенты и партии, все эти спекуляции и банки, всё это не просто дрянь. Это старьё»
01 мая 2022 16:31

Азарёнок: «Либерализм, демократия, все эти парламенты и партии, все эти спекуляции и банки, всё это не просто дрянь. Это старьё»