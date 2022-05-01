66 берёз высадили в мемориале «Шуневка» работники Минкульта на месте сожжённой нацистами деревни

Новости Беларуси. В память о каждом третьем. Три березовые аллеи заложили накануне в мемориале «Шуневка». Из-за схожей трагической судьбы эту деревню называют сестрой Хатыни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ее история оборвалась 22 мая 1943-го. Нацисты сожгли деревню вместе с жителями. Особенно жестоко расправились с детьми – живьем бросили в колодец.

66 березок высадили работники Министерства культуры. Именно столько мирных жителей деревни вмиг лишили жизни каратели. Деревца заложили в три аллеи как символ того, что в Докшицком районе погиб каждый третий белорус.

Из-за активности партизан в этой местности Шуневка стала одной из жертв крупной карательной операции под кодовым названием «Котбус». В ее рамках оккупанты только в Докшицком районе, по последним архивным данным, уничтожили 170 деревень.