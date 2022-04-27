Поддержка завода сыграла огромную роль. Капитан «Металлурга» на БМЗ высказался о победе
Новости Беларуси. Лучшая хоккейная команда страны, жлобинский клуб «Металлург», с победным трофеем чемпионата Беларуси приехала на БМЗ. У каждого из заводчан была возможность подержать кубок и пожать руку любимым спортсменам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чемпионский титул в истории клуба второй раз. Предыдущий «золотой» матч был сыгран 10 лет назад. Чтобы увидеть победу хоккеистов, в столицу из Жлобина отправилось 17 автобусов с болельщиками. И это лучшее подтверждение фирменному девизу «Металлурга»: «Один завод – одна команда». За своих здесь горой, и хоккеисты ценят такую поддержку. Подробности здесь.
Евгений Соломонов, капитан хоккейного клуба «Металлург» (Жлобин):
У нас замечательный коллектив, единое целое. И я могу с уверенностью сказать, что все наши маленькие тимбилдинги, которые были, завод – болельщик, это сплотило команду, людей. Появились болельщики на трибуне, которым нравится наш хоккей. И тут даже не стоит скрывать, что болельщики, поддержка завода, руководства, наших семей сыграли огромную роль в этом финале.
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