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Поддержка завода сыграла огромную роль. Капитан «Металлурга» на БМЗ высказался о победе

27 апреля 2022 13:54
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Новости Беларуси. Лучшая хоккейная команда страны, жлобинский клуб «Металлург», с победным трофеем чемпионата Беларуси приехала на БМЗ. У каждого из заводчан была возможность подержать кубок и пожать руку любимым спортсменам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Поддержка завода сыграла огромную роль. Капитан «Металлурга» на БМЗ высказался о победе-1

Чемпионский титул в истории клуба второй раз. Предыдущий «золотой» матч был сыгран 10 лет назад. Чтобы увидеть победу хоккеистов, в столицу из Жлобина отправилось 17 автобусов с болельщиками. И это лучшее подтверждение фирменному девизу «Металлурга»: «Один завод – одна команда». За своих здесь горой, и хоккеисты ценят такую поддержку. Подробности здесь.

Поддержка завода сыграла огромную роль. Капитан «Металлурга» на БМЗ высказался о победе-4

Евгений Соломонов, капитан хоккейного клуба «Металлург» (Жлобин):
У нас замечательный коллектив, единое целое. И я могу с уверенностью сказать, что все наши маленькие тимбилдинги, которые были, завод – болельщик, это сплотило команду, людей. Появились болельщики на трибуне, которым нравится наш хоккей. И тут даже не стоит скрывать, что болельщики, поддержка завода, руководства, наших семей сыграли огромную роль в этом финале.

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# Хоккей Беларуси # общество # Евгений Соломонов # Фотофакт

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