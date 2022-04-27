Поддержка завода сыграла огромную роль. Капитан «Металлурга» на БМЗ высказался о победе

Новости Беларуси. Лучшая хоккейная команда страны, жлобинский клуб «Металлург», с победным трофеем чемпионата Беларуси приехала на БМЗ. У каждого из заводчан была возможность подержать кубок и пожать руку любимым спортсменам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионский титул в истории клуба второй раз. Предыдущий «золотой» матч был сыгран 10 лет назад. Чтобы увидеть победу хоккеистов, в столицу из Жлобина отправилось 17 автобусов с болельщиками. И это лучшее подтверждение фирменному девизу «Металлурга»: «Один завод – одна команда». За своих здесь горой, и хоккеисты ценят такую поддержку. Подробности здесь.