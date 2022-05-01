После аварии на ЧАЭС население здесь сократилось в 7 раз. Как сейчас обстоят дела в Наровлянском районе?

Новости Беларуси. В результате аварии на Чернобыльской АЭС в разной степени оказались пораженными практически все белорусские земли. К наиболее пострадавшим относится 21 район Гомельской, Могилевской и Брестской областей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 1986-го площадь радиоактивного загрязнения уменьшилась почти в два раза, а земли, которые раньше считались фатальными и потерянными, вернулись в экономический оборот. Там живут – и, надо сказать, неплохо – тысячи белорусов.

Возродиться этим регионам помогало и помогает государство. На в прямом смысле возрождение загрязненных земель потратили больше 19 миллиардов рублей. Это в рамках специальных госпрограмм. Их было пять, уже идет шестая. И главное, что деньги не закопаны в землю. В этом убедилась Анна Корольчук. Она встретилась с теми, кто заново осваивает некогда выселки, и оценила масштаб ренессанса, который переживает этот регион.

Анна Корольчук, корреспондент:

После аварии на Чернобыльской АЭС население Наровлянского района сократилось в семь раз. Но жизнь здесь продолжается. Четыре года подряд район уверенно держится в тройке лидеров по рождаемости в Гомельской области. В 2021 году здесь появились на свет 152 малыша – это лучший показатель в регионе. Из 11 тысяч жителей четверть – дети. Чтобы им было комфортно расти, в райцентре каждый год строят новые дома. Сейчас заканчивают пятиэтажку на 40 квартир. Это первый в городе дом, оборудованный лифтом. Он станет подарком для жителей ко Дню Независимости Беларуси.

Денис Ятченко, начальник отдела архитектуры и ЖКХ Наровлянского райисполкома:

В Наровлянском районе развито индивидуальное жилищное строительство. То есть семьи, в основном это многодетные семьи, которые состоят на учете нуждающихся, улучшают жилищные условия путем строительства индивидуальных жилых домов. За первый квартал 2022 года мы ввели четыре дома. Из них три – многодетные семьи. Несмотря на чернобыльскую радиацию, приехали сюда и полюбили это место. Кто возрождает пострадавшие земли? Читайте здесь.

При этом люди получают не только жилье, но и благоустроенную территорию вокруг дома. Сейчас строится и зерносушильный комплекс в агрогородке Завойть. Материалы используют отечественные, в эксплуатацию планируют ввести этим летом. Тут же по чернобыльской программе для молодых специалистов возведут пять частных домов. Работы в Завойти хватает. В 2016 году открыли свинокомплекс, в 2019-м – молочно-товарную ферму. Управление передали одному из лучших хозяйств области – мозырской «Заре». Результат не заставил ждать: надои на одну корову увеличились более чем в три раза. Культура производства высокая, как и заработная плата.

Виктор Якубенко, заведующий молочно-товарной фермой совхоз-комбината «Заря»:

На ферме сейчас 35 работающих человек. Плюс два механизатора, которые постоянно обслуживают ферму: кормление, чистка навоза, вывозка органики. Половина работающих – местные из деревни, половина приезжает из Наровли. Здесь очень высокие требования, поэтому не каждый выдерживает, хоть и все обеспечено. Но у нас не может быть плохо, у нас должно быть все хорошо.

Вся продукция проходит строгий контроль, в том числе и радиологический. Хотя последнее сегодня уже стало формальностью. Арендуют мозырское хозяйство и местную землю – выращивают корм для скота. Сейчас сажают кукурузу, справились наполовину. Зерна и удобрений хватает с запасом, только земли недостаточно.

На это не единожды обращал внимание и глава государства. Территории с непростым прошлым требуют особого внимания. Местами заболоченные, они могли бы приносить пользу, тем более Беларусь фактически единственная страна на постсоветском пространстве, где сохранился мелиоративный комплекс. Знаем, умеем, можем, но...

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Даже есть примеры в области, что с начала мелиорации не обкашивали, они уже заросли по новой. Глава КГК озвучил Президенту лишь один пример безалаберного отношения к мелиорации. Да и сам Александр Лукашенко прекрасно понимает, что в этом вопросе погрязли, возможно, из-за того, что сосредоточились на другом. Размышления вылились в конкретные поручения, прежде всего вице-премьеру Леониду Зайцу. Александр Лукашенко: «Мы телепаемся, чтобы они производили, продавали. Это их дело, это бизнеса вопросы». Читайте здесь. Работы впереди достаточно, но полешуки ее не боятся, ведь уже было сделано так много. И результат радует. Планы на 2022 год вдохновляют.

Дмитрий Рутковский, начальник управления ЖКХ и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома:

Строим порядка 125 квартир для заселения молодых специалистов. Мы покупаем медицинское оборудование, достаточно большое количество – более 50 единиц медицинского оборудования. Это оборудование для школьных столовых. Мы строим, в этом году завершаем строительство молочно-товарной фермы в Судково, это Хойникский район – достаточно крупный комплекс, который даст экономику району. У нас в этом году три зерносушильных комплекса. И плюс газификация – это более 100 жилых домов.