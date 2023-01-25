«Им жена не нужна, они деньги не тратят». Как европейцы относятся к девушкам?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим единство общества в Беларуси и милость к беглым. В гостях председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Какая судьба ее ждет? Ужасная судьба. Кому она нужна? Замуж не возьмут, европейцы обманут, им жена не нужна, они деньги не тратят на девушек. Я вот разговаривал в Польше, девушки жалуются, говорят, что вся надежда познакомиться с русским или белорусом. Поляк доллара не даст. Одного злотого не даст. Все у нее заберет, использует и выкинет на помойку. Поэтому единственная надежда для нее. Не надо эти сопли жевать, пиши в комиссию, встретим, если надо – накажем чуть-чуть, если не надо, не накажем. Все будет по закону.

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