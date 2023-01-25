Итоги работы органов принудительного исполнения за 2022 год подвели в Минске. Результаты значительно улучшились

Новости Беларуси. Кадровая политика и повышение качества работы с обращениями граждан и юридических лиц. В Минске подвели итоги работы столичных органов принудительного исполнения за 2022 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На встрече приняло участие руководство города.

Говорили о показателях работы отделов и судебных исполнителей по направлениям их деятельности. Таких специалистов в столице насчитывается около 240. Особое внимание – мерам по минимизации поступления обращений граждан. Также определили планы работы на 2023 год.

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:

Дана принципиальная оценка тем результатам работы, которые были достигнуты. Обозначены проблемные вопросы и способы их решения на следующий год. Задача состоит в том, чтобы сделать жизнь жителей города Минска по тем направлениям, которые мы курируем, максимально комфортной. Мы должны отрабатывать доступность, обеспечивать доступность оказания услуг гражданам, отсутствие очередей.

Валовый сбор увеличен практически в полтора раза. Поступление взысканий в доход государства тоже, по сравнению с прошлым годом, увеличилось более чем на 50 %.