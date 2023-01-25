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Итоги работы органов принудительного исполнения за 2022 год подвели в Минске. Результаты значительно улучшились

25 января 2023 19:14
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Новости Беларуси. Кадровая политика и повышение качества работы с обращениями граждан и юридических лиц. В Минске подвели итоги работы столичных органов принудительного исполнения за 2022 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На встрече приняло участие руководство города.

Итоги работы органов принудительного исполнения за 2022 год подвели в Минске. Результаты значительно улучшились-1

Говорили о показателях работы отделов и судебных исполнителей по направлениям их деятельности. Таких специалистов в столице насчитывается около 240. Особое внимание – мерам по минимизации поступления обращений граждан. Также определили планы работы на 2023 год.

Итоги работы органов принудительного исполнения за 2022 год подвели в Минске. Результаты значительно улучшились-4

Андрей Мальцев, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома:
Дана принципиальная оценка тем результатам работы, которые были достигнуты. Обозначены проблемные вопросы и способы их решения на следующий год. Задача состоит в том, чтобы сделать жизнь жителей города Минска по тем направлениям, которые мы курируем, максимально комфортной. Мы должны отрабатывать доступность, обеспечивать доступность оказания услуг гражданам, отсутствие очередей.

Валовый сбор увеличен практически в полтора раза. Поступление взысканий в доход государства тоже, по сравнению с прошлым годом, увеличилось более чем на 50 %.

Итоги работы органов принудительного исполнения за 2022 год подвели в Минске. Результаты значительно улучшились-7

Сергей Никель, главный судебный исполнитель Беларуси:
В целом хотелось бы охарактеризовать данный год как год эффективный для органов принудительного исполнения. Нами больше взыскано денежных средств как в доход государства, так и в целом республики. Прирост по сравнению с прошлым годом по общему валу порядка 16 %, доход государства – более 38 %.

Также уменьшилось число обращений граждан на неудовлетворительную работу судебных исполнителей. Мы работаем над снижением нагрузки на судебного исполнителя, в частности, над внедрением информационных технологий.

Итоги работы органов принудительного исполнения за 2022 год подвели в Минске. Результаты значительно улучшились-10

Органы принудительного исполнения показали хорошую динамику как по взыскаемости, так и повышению качества работы. Результаты служебной деятельности значительно улучшились.

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# Государственная политика # общество # Андрей Мальцев # Сергей Никель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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