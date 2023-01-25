«Халява, приди!» Как быть современным студентам, если зачётка в электронном виде?

25 января отмечаем Татьянин день – праздник, который знает не только каждая Татьяна. Он очень популярен среди молодежи, потому что считается неформальным студенческим днем. О том, как живет современное студенчество и что интересного происходит от сессии до сессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что накануне этого дня принято ловить халяву. Во всяком случае, в наши годы так делали. Надо было зачетку в форточку выставить и кричать: «Халява, приди!» Что вы сделали накануне Татьяниного дня?
Полина Климович, студентка юридического факультета БГУ:
У нас зачеток нет, идет электронная ведомость. Поэтому, кто живет в общежитии, ровно в 24:00 всегда перед экзаменом и 25 января также высовываются в окно и кричат: «Халява, приди!» Но так как я не живу в общежитии, просто мысленно с ними нахожусь и как-то стараюсь морально подготовиться к этому дню.
Наталья Надольская:
То есть я так понимаю, что празднование Татьяниного дня сводится исключительно к тому, чтобы успешно сдать экзамены.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Подготовке к экзаменам.
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