Прямой эфир

«Халява, приди!» Как быть современным студентам, если зачётка в электронном виде?

25 января 2023 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

25 января отмечаем Татьянин день – праздник, который знает не только каждая Татьяна. Он очень популярен среди молодежи, потому что считается неформальным студенческим днем. О том, как живет современное студенчество и что интересного происходит от сессии до сессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что накануне этого дня принято ловить халяву. Во всяком случае, в наши годы так делали. Надо было зачетку в форточку выставить и кричать: «Халява, приди!» Что вы сделали накануне Татьяниного дня?

«Халява, приди!» Как быть современным студентам, если зачётка в электронном виде?-1

Полина Климович, студентка юридического факультета БГУ:
У нас зачеток нет, идет электронная ведомость. Поэтому, кто живет в общежитии, ровно в 24:00 всегда перед экзаменом и 25 января также высовываются в окно и кричат: «Халява, приди!» Но так как я не живу в общежитии, просто мысленно с ними нахожусь и как-то стараюсь морально подготовиться к этому дню.

Наталья Надольская:
То есть я так понимаю, что празднование Татьяниного дня сводится исключительно к тому, чтобы успешно сдать экзамены.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Подготовке к экзаменам.

«В честь главного героя». Чем руководствуются современные родители, когда дают имя ребенку – подробнее здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Студенты # общество # Наталья Надольская # Полина Климович # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская молодёжь встретилась в ТЦ «Столица» в День студента. Какую программу здесь провели?
25 января 2023 17:32

Белорусская молодёжь встретилась в ТЦ «Столица» в День студента. Какую программу здесь провели?

«Первый раз тебя в глаза видим». Почему без суда не получишь пенсию и за год труда? Разберётся «Народный контроль»
25 января 2023 17:24

«Первый раз тебя в глаза видим». Почему без суда не получишь пенсию и за год труда? Разберётся «Народный контроль»

Азарёнок: «Шаг навстречу тем, кто хочет вернуться – это сталинский шаг. Это мощнейшая воля Лукашенко»
25 января 2023 17:01

Азарёнок: «Шаг навстречу тем, кто хочет вернуться – это сталинский шаг. Это мощнейшая воля Лукашенко»