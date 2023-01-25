«Халява, приди!» Как быть современным студентам, если зачётка в электронном виде?

25 января отмечаем Татьянин день – праздник, который знает не только каждая Татьяна. Он очень популярен среди молодежи, потому что считается неформальным студенческим днем. О том, как живет современное студенчество и что интересного происходит от сессии до сессии, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что накануне этого дня принято ловить халяву. Во всяком случае, в наши годы так делали. Надо было зачетку в форточку выставить и кричать: «Халява, приди!» Что вы сделали накануне Татьяниного дня?