Благоустройство, вопросы ЖКХ и соцзащита населения. Во Фрунзенском районе Минска провели приём граждан

Новости Беларуси. Благоустройство, вопросы ЖКХ и социальная защита населения. Эти и другие вопросы прозвучали во время приема граждан во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он прошел на базе средней школы № 99. К руководству района со своими просьбами обратились порядка 15 человек. Тематика вопросов самая разная – от социальной сферы и улучшения жилищных условий до благоустройства дворов. Среди прозвучавших тем – снос частного сектора.

Дарья Приставка: Сейчас подошло время, когда нужно реконструировать дом, большие деньги вкладывать, крышу ремонтировать. Хотелось бы узнать, насколько отодвигается этот снос, имеет ли смысл нам ремонтировать дом или стоит подождать пару лет. Ответили на мой вопрос, что в ближайшее время не планируется.

Андрей Стригельский, заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Мы пришли к выводу, что наиболее эффективным форматом приема граждан является совместный прием главы администрации и заместителей. Люди обращаются, как правило, с несколькими вопросами и могут получить консультацию, разъяснения одновременно у нескольких специалистов.

Также горожане приходили, чтобы получить консультацию или разъяснение. Приемы граждан показывают свою эффективность. Такое общение напрямую позволяет чиновникам быть в курсе ситуации на местах, а жители района могут быстро решить свои вопросы.