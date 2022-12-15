Насколько медленно двигается очередь на границе? Погранкомитет опубликовал статистику

Новости Беларуси. Ситуация в пунктах пропуска на западных рубежах Беларуси остается напряженной. Контрольные службы сопредельных европейских государств продолжают преднамеренно затягивать процедуры оформления грузового транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В минувшие сутки ни одна из сторон вновь не выполнила взятые на себя обязательства по пропуску машин. Очереди из грузовиков не уменьшаются, а водителям приходится неделями жить в салоне своих авто. Погодные условия ухудшаются, столбик термометра опускается все ниже. Неравнодушные белорусы не смогли пройти мимо этой ситуации. МЧС и Красный Крест развернули мобильные пункты обогрева на тех участках, где нет стационарных отапливаемых зданий. Галина Буро продолжит.

Сергей Кыца, водитель (Молдова):

Такой очереди давно не видел с Беларуси. Вообще, я в первый раз после того, как началась ситуация в Украине. Непривычно столько стоять. За двое суток проехали только 800 метров. Очень сложно, очень. И столько стоять. Нам еще два километра – это еще неделю, наверное, будем стоять. Чай, чтобы согреться чуть-чуть, выйти на улицу, свежим воздухом подышать. Не будешь же постоянно сидеть в кабине.

За стаканом чая в мобильном пункте обогрева Сергей Кыца делится: дорога дальняя. Выгрузился в Турции, держит путь на Литву, потом еще домой возвращаться, в Молдову. В простоях только деньги теряет. Переживает: хоть бы успеть доставить товар в срок, а еще и Новый год на носу. С такими темпами, возможно, будет встречать в кабине на дороге. Заглянул в палатку и белорус Андрей Обухович. Национальности разные, беда общая – очередь на границе. МЧС и Красный Крест организовали мобильные пункты обогрева для застрявших на границе водителей.

Мобильный пункт неподалеку от погранперехода «Привалка» отапливается тепловой пушкой, здесь чай, кофе, сладкие угощения, подвезут и супы быстрого приготовления. Все бесплатно. А в случае необходимости есть и первая помощь. В числе волонтеров кризисные психологи, они готовы оказать психосоциальную поддержку. Для водителей, застрявших на заснеженной границе, здесь как отдушина: посидеть в тепле, пообщаться. МЧС о пунктах обогрева на границе: «В любое время каждый желающий водитель может обратиться туда». Подробнее.

Белорусы, поляки, молдаване, казахи – здесь не делят водителей по национальностям. Все заложники европейской политики. Белорусская сторона старается хоть как-то согреть сердца застрявших на дороге людей. Мобильные пункты обогрева уже заработали в пунктах пропуска «Берестовица» и «Привалка», ведь здесь нет стационарных отапливаемых зданий. Только обледеневшие грузовики, очередь, которая почти не движется, и водители, которые вынуждены неделями жить в походных условиях. Специальный план ГАИ – «Погода». Как ликвидируют страшные последствия снегопада в Гомельской области?

Галина Буро, корреспондент:

У водителей есть негласное правило: измерять длину очереди в условной точке – у зданий, где продаются страховки. Отсюда до пункта пропуска «Привалка» примерно 8 километров. Сейчас хвост автомобильной пробки уже давно преодолел критическую отметку. Очередь бьет все рекорды.

А контролирующие службы Евросоюза намеренно тормозят границу (им все равно даже на своих граждан). Ежедневно Погранкомитет публикует статистику. Здесь не надо быть математиком, чтобы понять цифры. Например, в пункте пропуска «Райгардас» (сопредельный с нашей «Привалкой») норма пропуска, согласно международным договоренностям, 230 грузовиков. За последние сутки литовцы приняли лишь 79. Из «Каменного Лога» в «Мядининкай» вместо 500 проехали 158. Из «Берестовицы» в «Бобровники» поляки приняли четверть нормы. И так по всем направлениям.