МЧС и Красный Крест организовали мобильные пункты обогрева для застрявших на границе водителей

Новости Беларуси. Застрявшие на границе водители стали заложниками европейской политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы хоть как-то облегчить многосуточные ожидания, на белорусской стороне организовали «теплую» помощь. Горячий чай и медикаменты. На границе с Евросоюзом МЧС совместно с Красным Крестом развернули мобильные пункты обогрева.

Это палатки, которые отапливаются тепловой пушкой. Внутри расположена зона со столом и скамейками, где водители могут не только бесплатно выпить горячего чая или кофе, угоститься сладостями, но и получить, в случае необходимости, первую помощь. Также в числе волонтеров кризисные психологи, которые тоже готовы оказать поддержку. Мобильные пункты обогрева уже начали работу в пунктах пропуска «Берестовица» и «Привалка».

Андрей Обухович, водитель:

Спасибо большое за чай, спасибо большое за печеньки. Тепло, вкусно, красиво. Спасибо. Ребята приходят сюда, обогреваются. В очереди стою уже вторые сутки. Вот пошли третьи с 9 часов утра. С такой очередью даже вернуться на Рождество – я сам католик – дай бог чтобы получилось.

Дарья Куликовская, волонтер команды реагирования Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Представители Погранкомитета и представители МЧС сообщили по рации для дальнобойщиков – чтобы они понимали, что развернули пункт обогрева – данную информацию. Около 7 часов уже начали приходить водители и на данный момент обратились около 15 человек.