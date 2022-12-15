В одну только Литву очередь на 3500 фур. Как обстоит ситуация на границе сейчас?

Новости Беларуси. Напряженной остается ситуация в пунктах пропуска на западных рубежах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контрольные службы сопредельных европейских государств продолжают преднамеренно затягивать процедуры оформления грузового транспорта. В минувшие сутки ни одна из сторон вновь не выполнила взятые на себя обязательства по пропуску машин.

Антон Бычковский, пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси:

За истекшие сутки скопление большегрузных автомобилей на литовском направлении возросло на 5 %. Выезда здесь ожидают почти 3 500 грузовиков. На маршрутах в Польшу очередь составляет более 1 200 фур, в Латвию – около 700. В целом контрольные службы Польши оформили 31 % грузоперевозчиков от нормы. Литвы – 47 %, а Латвии – 54 %.