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В одну только Литву очередь на 3500 фур. Как обстоит ситуация на границе сейчас?

15 декабря 2022 10:14
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Новости Беларуси. Напряженной остается ситуация в пунктах пропуска на западных рубежах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В одну только Литву очередь на 3500 фур. Как обстоит ситуация на границе сейчас?-1

Контрольные службы сопредельных европейских государств продолжают преднамеренно затягивать процедуры оформления грузового транспорта. В минувшие сутки ни одна из сторон вновь не выполнила взятые на себя обязательства по пропуску машин.  

В одну только Литву очередь на 3500 фур. Как обстоит ситуация на границе сейчас?-4

Антон Бычковский, пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси:  
За истекшие сутки скопление большегрузных автомобилей на литовском направлении возросло на 5 %. Выезда здесь ожидают почти 3 500 грузовиков. На маршрутах в Польшу очередь составляет более 1 200 фур, в Латвию – около 700. В целом контрольные службы Польши оформили 31 % грузоперевозчиков от нормы. Литвы – 47 %, а Латвии – 54 %.  

В одну только Литву очередь на 3500 фур. Как обстоит ситуация на границе сейчас?-7

Самым загруженным на пути в ЕС остается маршрут через литовский пункт пропуска «Мядининкай», где за сутки оформлено всего 32 % фур от нормы – 7 грузовиков в час вместо 20 положенных.  

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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