МЧС о пунктах обогрева на границе: «В любое время каждый желающий водитель может обратиться туда»

МЧС и Красный Крест организовали мобильные пункты обогрева для застрявших на границе водителей.

Новости Беларуси. Застрявшие на границе водители стали заложниками европейской политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Данные пункты обогрева будут работать 24 часа в сутки. В любое время каждый желающий водитель может обратиться туда за горячей водой. А также просто зайти, передохнуть, согреться и воспользоваться услугами, скажем так, этих мобильных пунктов обогрева.