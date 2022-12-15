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МЧС о пунктах обогрева на границе: «В любое время каждый желающий водитель может обратиться туда»

15 декабря 2022 13:39
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Новости Беларуси. Застрявшие на границе водители стали заложниками европейской политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

МЧС и Красный Крест организовали мобильные пункты обогрева для застрявших на границе водителей.  

МЧС о пунктах обогрева на границе: «В любое время каждый желающий водитель может обратиться туда»-1

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:  
Данные пункты обогрева будут работать 24 часа в сутки. В любое время каждый желающий водитель может обратиться туда за горячей водой. А также просто зайти, передохнуть, согреться и воспользоваться услугами, скажем так, этих мобильных пунктов обогрева.   

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Ольга Адиева # Фотофакт

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