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Специальный план ГАИ – «Погода». Как ликвидируют страшные последствия снегопада в Гомельской области?

15 декабря 2022 17:55
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Новости Беларуси. Ситуация в пунктах пропуска на западных рубежах Беларуси остается напряженной. Контрольные службы сопредельных европейских государств продолжают преднамеренно затягивать процедуры оформления грузового транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В минувшие сутки ни одна из сторон вновь не выполнила взятые на себя обязательства по пропуску машин.

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Специальный план ГАИ – «Погода». Как ликвидируют страшные последствия снегопада в Гомельской области?-1

По прогнозу синоптиков, мороз будет крепчать. Прелести зимы уже ощутил юг страны. Сильный снегопад обрушился на Гомельскую область. Еще ночью на борьбу с непогодой вывели спецтехнику. Утром и днем метель продолжилась, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Это спровоцировало снежные заносы и десяток ДТП на дорогах региона. Так, в Ветковском районе погиб водитель такси, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

Специальный план ГАИ – «Погода». Как ликвидируют страшные последствия снегопада в Гомельской области?-4

На дороги в сопровождении ГАИ выехала снегоуборочная техника – в области задействовано около 350 единиц. В первую очередь расчищают основные трассы и пути следования общественного транспорта. В 54 населенных пунктах снежная буря привела к перебоям электроэнергии. Наибольшее количество отключений в Рогачевском и Жлобинском районах. Ремонтные бригады продолжают устранять нарушения. Госавтоинспекция ввела специальный план «Погода».

Специальный план ГАИ – «Погода». Как ликвидируют страшные последствия снегопада в Гомельской области?-7

Руслан Колесников, исполняющий обязанности заместителя начальника УГАИ МОБ УВД Гомельского облисполкома:
Наряды дорожно-патрульной службы переведены в усиленный вариант несения службы. Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется сопровождение специализированной техники, задействованной на уборке улично-дорожной сети Гомеля. Также дополнительно сформированы и направлены экипажи ГАИ для мониторинга республиканских автомобильных дорог.

Специальный план ГАИ – «Погода». Как ликвидируют страшные последствия снегопада в Гомельской области?-10

Снег, метель, гололедицу и мороз до 20 градусов прогнозируют в Беларуси на ближайшую неделю. В такую погоду еврочиновники не высовывают нос из кабинетов, играют в политику, пока тысячи водителей мечтают попасть домой.

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# Снегопады # общество # Галина Буро # Руслан Колесников # Фотофакт

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