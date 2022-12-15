Специальный план ГАИ – «Погода». Как ликвидируют страшные последствия снегопада в Гомельской области?

Новости Беларуси. Ситуация в пунктах пропуска на западных рубежах Беларуси остается напряженной. Контрольные службы сопредельных европейских государств продолжают преднамеренно затягивать процедуры оформления грузового транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В минувшие сутки ни одна из сторон вновь не выполнила взятые на себя обязательства по пропуску машин. Насколько медленно двигается очередь на границе? Погранкомитет опубликовал статистику.

По прогнозу синоптиков, мороз будет крепчать. Прелести зимы уже ощутил юг страны. Сильный снегопад обрушился на Гомельскую область. Еще ночью на борьбу с непогодой вывели спецтехнику. Утром и днем метель продолжилась, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Это спровоцировало снежные заносы и десяток ДТП на дорогах региона. Так, в Ветковском районе погиб водитель такси, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

На дороги в сопровождении ГАИ выехала снегоуборочная техника – в области задействовано около 350 единиц. В первую очередь расчищают основные трассы и пути следования общественного транспорта. В 54 населенных пунктах снежная буря привела к перебоям электроэнергии. Наибольшее количество отключений в Рогачевском и Жлобинском районах. Ремонтные бригады продолжают устранять нарушения. Госавтоинспекция ввела специальный план «Погода».

Руслан Колесников, исполняющий обязанности заместителя начальника УГАИ МОБ УВД Гомельского облисполкома:

Наряды дорожно-патрульной службы переведены в усиленный вариант несения службы. Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется сопровождение специализированной техники, задействованной на уборке улично-дорожной сети Гомеля. Также дополнительно сформированы и направлены экипажи ГАИ для мониторинга республиканских автомобильных дорог.