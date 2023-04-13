«Наши возможности вы знаете». Лукашенко заявил о готовности наладить выпуск компонентов для российских самолётов
Новости Беларуси. Расширение товарооборота и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, промышленная кооперация в плане двусторонних интересов, в частности в сфере машиностроения, сейчас может составить конкуренцию нефтехимической отрасли. Около половины всего товарооборота принадлежит ей, но ограничиваться только одним направлением не станем. Впрочем, как и концентрироваться лишь на новом. Иногда хорошо забытое старое (при условии сохранения компетенций, конечно) куда более перспективно.
Взять хотя бы авиастроение. На казанском заводе вернулись к массовому производству пассажирского Ту-214.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы, сохранив необходимые компетенции и производственные мощности в Беларуси, я говорил об этом президенту России, готовы наладить выпуск ряда компонентов к этому самолету. Мы сегодня производим почти полтысячи деталей для российских самолетов. Большие возможности открывает сфера информационных технологий и цифровой экономики. Наши возможности вы знаете. Если мы здесь скооперируемся вместе с вами, значит, получим также хороший эффект на перспективу.
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