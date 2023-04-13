«Наши возможности вы знаете». Лукашенко заявил о готовности наладить выпуск компонентов для российских самолётов

Новости Беларуси. Расширение товарооборота и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, промышленная кооперация в плане двусторонних интересов, в частности в сфере машиностроения, сейчас может составить конкуренцию нефтехимической отрасли. Около половины всего товарооборота принадлежит ей, но ограничиваться только одним направлением не станем. Впрочем, как и концентрироваться лишь на новом. Иногда хорошо забытое старое (при условии сохранения компетенций, конечно) куда более перспективно.