Прямой эфир

Лукашенко – Минниханову: «В рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении»

13 апреля 2023 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Расширение товарооборота и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просто копия, один к одному природа. Лукашенко сравнил пейзажи Беларуси и Татарстана. Подробности.

Лукашенко – Минниханову: «В рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении»-1

Это не просто красивые слова, а, похоже, реальный залог успеха в выстраивании отношений. За десятилетия Минск и Казань выстроили такое взаимодействие, которому могут позавидовать другие – те, кто вовремя не оценил белорусских партнеров и сегодня вынужден вклиниваться в уже сложившиеся цепочки.

Лукашенко на встрече с Миннихановым: «Будем вместе производить широкую линейку продукции». Подробнее.

Лукашенко – Минниханову: «В рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении»-4

Или вот ММЗ, который вместе с татарстанским холдингом создает газовые двигатели. Пока есть вопросы с сертификацией и запуском в серийное производство. Но Александр Лукашенко уверен, что этот вопрос под силу решить присутствующим в зале.

Лукашенко – Минниханову: «В рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неплохо было бы, если бы вы помогли и себе, и нам ускорить их сертификацию и запуск в серийное производство. Знаю, что между белорусским Минпромом и КамАЗом достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать. Кстати, в рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении. Вопросы финансирования решены. Будем вместе производить широкую линейку продукции: микросхемы, карьерные самосвалы, сельхозмашины, другую технику. Мы просто обязаны в этой ситуации выиграть время.

# Беларусь-Россия # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Рустам Минниханов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В сторону экономики даже смотреть не хочу. Белоруска рассказала, почему поменяла сферу деятельности
13 апреля 2023 17:14

В сторону экономики даже смотреть не хочу. Белоруска рассказала, почему поменяла сферу деятельности

Сезон ушибов набирает обороты. Почему важно соблюдать «самокатный этикет», даже если вы не за рулём?
13 апреля 2023 17:10

Сезон ушибов набирает обороты. Почему важно соблюдать «самокатный этикет», даже если вы не за рулём?

Просто копия, один к одному природа. Лукашенко сравнил пейзажи Беларуси и Татарстана
13 апреля 2023 17:05

Просто копия, один к одному природа. Лукашенко сравнил пейзажи Беларуси и Татарстана