Лукашенко – Минниханову: «В рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении»
Новости Беларуси. Расширение товарооборота и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Просто копия, один к одному природа. Лукашенко сравнил пейзажи Беларуси и Татарстана. Подробности.
Это не просто красивые слова, а, похоже, реальный залог успеха в выстраивании отношений. За десятилетия Минск и Казань выстроили такое взаимодействие, которому могут позавидовать другие – те, кто вовремя не оценил белорусских партнеров и сегодня вынужден вклиниваться в уже сложившиеся цепочки.
Лукашенко на встрече с Миннихановым: «Будем вместе производить широкую линейку продукции». Подробнее.
Или вот ММЗ, который вместе с татарстанским холдингом создает газовые двигатели. Пока есть вопросы с сертификацией и запуском в серийное производство. Но Александр Лукашенко уверен, что этот вопрос под силу решить присутствующим в зале.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неплохо было бы, если бы вы помогли и себе, и нам ускорить их сертификацию и запуск в серийное производство. Знаю, что между белорусским Минпромом и КамАЗом достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать. Кстати, в рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении. Вопросы финансирования решены. Будем вместе производить широкую линейку продукции: микросхемы, карьерные самосвалы, сельхозмашины, другую технику. Мы просто обязаны в этой ситуации выиграть время.