Лукашенко – Минниханову: «В рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении»

Новости Беларуси. Расширение товарооборота и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Просто копия, один к одному природа. Лукашенко сравнил пейзажи Беларуси и Татарстана. Подробности.

Это не просто красивые слова, а, похоже, реальный залог успеха в выстраивании отношений. За десятилетия Минск и Казань выстроили такое взаимодействие, которому могут позавидовать другие – те, кто вовремя не оценил белорусских партнеров и сегодня вынужден вклиниваться в уже сложившиеся цепочки. Лукашенко на встрече с Миннихановым: «Будем вместе производить широкую линейку продукции». Подробнее.

Или вот ММЗ, который вместе с татарстанским холдингом создает газовые двигатели. Пока есть вопросы с сертификацией и запуском в серийное производство. Но Александр Лукашенко уверен, что этот вопрос под силу решить присутствующим в зале.