Сезон ушибов набирает обороты. Почему важно соблюдать «самокатный этикет», даже если вы не за рулём?

Новости Беларуси. В Витебске девочка на самокате едва не попала под колеса автомобиля. Водитель успел предотвратить наезд на ребенка. А в Минске велосипедист-подросток получил травмы после того, как, пересекая пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, столкнулся с машиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С наступлением весны такие заголовки все чаще появляются в информационных лентах. После зимнего сезона на улицах активизировалось движение велосипедистов и любителей езды на самокатах. ГАИ призывает участников движения быть предельно осторожными. Особенно это касается детей. Тему продолжит Виктор Пралич.

Это видео в Госавтоинспекцию прислал витебчанин. Водитель не спеша едет по двору. Внезапно из-за припаркованного автомобиля выезжает ребенок на самокате. Он даже не смотрит по сторонам. Еще доля секунды – и избежать столкновения не удалось бы.

Индустрия средств мобильного передвижения в последнее время набрала приличную скорость. И судя по всему, снижать ее не собирается. На городских улицах самокатов и велосипедов с каждым сезоном становится больше. А возраст тех, кто ими управляет, все меньше.

– Куда бежим? На уроки?

– Да!

– Молодец! А в каком классе учишься?

– 4 «Ж». Это одна из витебских школ. Середина дня – время пересменки. Большинство ребят идут на уроки. Но, судя по парковочной площадке, немало тех, кто приезжает на двухколесном. Маршрут к школе у многих лежит через проезжую часть.

Водители еще не привыкли, что на дорогах появились самокатчики, велосипедисты. Поэтому вам тоже нужно быть очень-очень аккуратными и смотреть обязательно по сторонам. Договорились?

Вячеслав Вербицкий, ученик средней школы № 47 Витебска:

С прошлого года катаюсь на самокате достаточно часто. Стараемся соблюдать и переезжать там, где есть пешеходный переход, тем самым себе жизнь сохраняя.

Надежда Касперович, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:

Главное, чтобы мы научили детей осознанно относиться к безопасности, чтобы постоянно говорили им об этом. И мы, и родители, и просто взрослые.

Практика показывает, что 100-процентно уберечь себя от травм, перемещаясь на самокате или велосипеде, невозможно. Как бы мастерски вы ни владели рулем. Не гарантия даже специальная разметка на тротуарах для таких средств передвижения. Что уж говорить о тех местах, где ее нет. Приходится полагаться на «самокатный этикет». Но он нигде не прописан, да и знают о нем не все.

Василий Степанов, заведующий травмпунктом Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Достаточно часто поступают пациенты с травмой при передвижении на электроскутерах, причем травмируются и сами, и пешеходов, которые движутся в попутном направлении. Обычно это черепно-мозговая травма головы, переломы нижних, верхних конечностей.