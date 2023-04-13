В сторону экономики даже смотреть не хочу. Белоруска рассказала, почему поменяла сферу деятельности

Раньше люди могли всю жизнь трудиться на одном рабочем месте, получать одно образование и в вопросах карьеры полагаться на работодателя. Сейчас же мир меняется, амбиции растут и чуть ли ни каждый второй хочет занять место руководителя. О том, нужно ли высшее образование, легко ли молодому специалисту выбиться в люди и что важнее – деньги, статус или моральное спокойствие, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Конончук, коуч для экспертов и предпринимателей:

Я заканчивала вуз, и у меня был выбор: или пойти в психологию, которая мне очень нравилась, или на экономический, потому что математика – любимый предмет. На тот момент я не понимала, где я буду работать как психолог, поэтому выбрала экономику. Я долгое время, семь лет, работала в этой сфере. Но в один прекрасный момент я поняла, что, нет, все-таки психология пересиливает. Я пошла обучаться коучингу, и сейчас моя жизнь и работа – это неразрывно, связанные вещи. Я работаю сейчас по призванию, потому что в сторону экономики я даже смотреть уже не хочу. Понимаю, что, нет, это не мое. Когда у меня сейчас спрашивают: а как понять, твое или не твое? Если ты вообще не хочешь ни изучать, ни читать, ни совершенствоваться в этой сфере, значит отпусти ее. Ты там уже свое взял. Если ты читаешь и даже не считаешь что-то за труд, тебе интересно развиваться, идти дальше, узнавать новое – это твое.