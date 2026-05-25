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Новости по тегу #Рустам Минниханов

Брестская крепость, концерт-реквием и хоккей. О чем Лукашенко говорил с главой Татарстана?
25 мая 2026 16:42

Брестская крепость, концерт-реквием и хоккей. О чем Лукашенко говорил с главой Татарстана?

Мы многому учимся у Беларуси! Минниханов рассказал о перспективных направлениях сотрудничества
25 мая 2026 13:43

Мы многому учимся у Беларуси! Минниханов рассказал о перспективных направлениях сотрудничества

Лукашенко провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым
25 мая 2026 10:48

Лукашенко провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

«Миллиарда мало, надо два». Во Дворце Независимости обсудили товарооборот Беларуси и Татарстана
13 апреля 2023 18:14

«Миллиарда мало, надо два». Во Дворце Независимости обсудили товарооборот Беларуси и Татарстана

«Наши возможности вы знаете». Лукашенко заявил о готовности наладить выпуск компонентов для российских самолётов
13 апреля 2023 17:44

«Наши возможности вы знаете». Лукашенко заявил о готовности наладить выпуск компонентов для российских самолётов

Лукашенко – Минниханову: «В рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении»
13 апреля 2023 17:29

Лукашенко – Минниханову: «В рамках Союзного государства мы планируем запустить около 15 проектов в машиностроении»

Просто копия, один к одному природа. Лукашенко сравнил пейзажи Беларуси и Татарстана
13 апреля 2023 17:05

Просто копия, один к одному природа. Лукашенко сравнил пейзажи Беларуси и Татарстана

Минниханов перечислил вопросы, по которым усиленно будут работать Беларусь и Татарстан
13 апреля 2023 13:30

Минниханов перечислил вопросы, по которым усиленно будут работать Беларусь и Татарстан

Лукашенко на встрече с Миннихановым: «Будем вместе производить широкую линейку продукции»
13 апреля 2023 10:47

Лукашенко на встрече с Миннихановым: «Будем вместе производить широкую линейку продукции»

Роман Головченко 22 сентября примет участие в бизнес-форуме «Татарстан – Беларусь»
22 сентября 2022 06:31

Роман Головченко 22 сентября примет участие в бизнес-форуме «Татарстан – Беларусь»

Роман Головченко подвёл итоги переговоров с президентом Татарстана
21 сентября 2022 20:15

Роман Головченко подвёл итоги переговоров с президентом Татарстана

«Вышли на производство изделия высокого класса». Головченко об «Амкодоре» и открытии дилерского центра МАЗ в Уфе
21 сентября 2022 18:12

«Вышли на производство изделия высокого класса». Головченко об «Амкодоре» и открытии дилерского центра МАЗ в Уфе