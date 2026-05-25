Новости по тегу #Рустам Минниханов

Сохранение исторической памяти, новые спортивные ориентиры и стратегические точки роста. Глобальную союзную повестку 25 мая Президент Александр Лукашенко обсудил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
За конкретными направлениями сотрудничества стоит и серьезная экономическая база. Татарстан входит в число наиболее успешных регионов России, активно привлекает инвестиции и развивает современные производства.
Стороны связывают не только прочные экономические контакты, но и общая история. Делегация Татарстана находится в Беларуси уже несколько дней.
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