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Минниханов перечислил вопросы, по которым усиленно будут работать Беларусь и Татарстан

13 апреля 2023 13:30
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Расширение товарооброта и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона. Рустам Минниханов с визитом в Минске уже четвертый раз. И это наглядно демонстрирует: потенциал для взаимного роста огромен.

Минниханов перечислил вопросы, по которым усиленно будут работать Беларусь и Татарстан-1

После встречи с Александром Лукашенко глава Татарстана пообщался с журналистами. Рустам Минниханов подробно рассказал, развитию каких направлений стороны намерены уделить особое внимание.

Минниханов перечислил вопросы, по которым усиленно будут работать Беларусь и Татарстан-4

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан (Россия):
У нас есть хорошие контакты в части развития нефтехимии. И здесь тоже есть потенциал не только взаимных поставок, в решении и создании каких-то производств. Очень интересный проект по биотехнологиям, глубокой переработки зерна. Мы эту тему тоже будем активно смотреть. Кроме экономики, есть вопросы обмена студентами, проведения дня культуры Татарстана в сентябре – все эти вопросы представляют большой интерес как для нашей республики, так и для наших партнеров из Беларуси.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Рустам Минниханов # Фотофакт

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