Минниханов перечислил вопросы, по которым усиленно будут работать Беларусь и Татарстан

Расширение товарооброта и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона. Рустам Минниханов с визитом в Минске уже четвертый раз. И это наглядно демонстрирует: потенциал для взаимного роста огромен.

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан (Россия):

У нас есть хорошие контакты в части развития нефтехимии. И здесь тоже есть потенциал не только взаимных поставок, в решении и создании каких-то производств. Очень интересный проект по биотехнологиям, глубокой переработки зерна. Мы эту тему тоже будем активно смотреть. Кроме экономики, есть вопросы обмена студентами, проведения дня культуры Татарстана в сентябре – все эти вопросы представляют большой интерес как для нашей республики, так и для наших партнеров из Беларуси.