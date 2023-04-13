Просто копия, один к одному природа. Лукашенко сравнил пейзажи Беларуси и Татарстана

Новости Беларуси. Расширение товарооборота и кооперационных связей, создание совместных производств. О перспективах сотрудничества Беларуси и Татарстана шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с главой российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взаимный товарооборот между партнерами вот уже несколько лет держится на уровне миллиарда долларов. Однако стороны убеждены: есть возможность удвоить цифру. Для этого создана вся необходимая база. В первую очередь ставка на промышленную сферу. И это касается не только Татарстана, а в целом сотрудничества с Россией.

Белорусско-татарстанские отношения – лейтмотив «губернаторского» четверга во Дворце Независимости. Рустам Минниханов – руководитель одного из самых экономически развитых регионов России, известного залежами нефти и других ископаемых, производством КамАЗов и летающей техники, самолетов и вертолетов. Глава Татарстана в этой должности Беларусь посещает четвертый раз, и этот факт сам по себе мог бы быть свидетельством особых отношений, но его укрепила именно такая встреча с Президентом Беларуси.

– Где же ты затерялся, Рустам, на просторах России?

– Нигде не затерялся, рядом с вами всегда! Александр Лукашенко и Рустам Минниханов давно знакомы, недопонимания между политиками нет – напротив.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен отметить, что успехи впечатляют и вдохновляют нас к еще более активной работе. Я часто привожу этот пример, когда пролетаю мимо или бываю у вас там: я поражаюсь, насколько ваша земля похожа на Беларусь. Просто копия. Если бы не знал, что ты пролетаешь над Татарстаном, подумал бы, что это один к одному природа нашей Беларуси. Очень похожи наши страны.