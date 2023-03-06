«Очень стыдно вернуться». Почему уехавшие белорусы боятся написать заявление в комиссию?

Есть ли дорога назад для беглых? Какой закон писан комиссарам? В вечерний прайм-тайм в студии внештатное телевизионное заседание так называемой комиссии по беглым. В фокусе внимания резонансный указ Александра Лукашенко. Как простить? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу».

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Касаемо примирения в обществе, прямо сейчас продолжает происходить то, что, в общем-то, всегда нормально для той ситуации, которую мы пережили в 2020 году. Победившая сторона решает, что будет с проигравшей стороной. Это совершенно нормально, так происходит всегда. Более того, я даже рад, так как отношусь к стороне победившей. Но есть какое-то субъективное восприятие процессов, а есть законодательство. Я немножко на примере. Статья 328 – распространение наркотиков. Есть закон, а есть правоприменительная практика. Когда-то, 10, 15, 20 лет назад, такие большие сроки по наркотической статье не выдавались. Затем наступило время, когда мы были под ударом большого наркотрафика, смерти в России. Тогда было принято решение, что сроки повышаются по наркотическим статьям. Они стали большими. Откуда появилась проблема – «Матери 328» – и легкий негатив в обществе.

Прошло какое-то время, и прямо сейчас, в общем-то, по 328 идут послабления. Потому что пик угрозы прошел. Возвращаемся к 2020 году. И ранее у нас были несанкционированные акции. Но в 2020 году, чтобы сбить такой преступно-радикальный порыв революционный, к людям, которые выходят на проспекты, стала применяться статья о массовом перекрытии улиц. Вообще, тут есть вопросы и по тому, что состав – это группа лиц, и по умыслу, но не суть. Сложилась такая практика, когда для выполнения совершенно понятной и правильной цели закон стал немножко жестче по отношению к тем людям, чего ранее не было. И до того момента, когда закон будет точно так же жестко относиться к людям, которые в 2020 году куда-то выходили и что-то делали, такого тотального примирения не будет. Это не хорошо и не плохо, но момент, видимо, еще не пришел. Как и долго не приходил момент, когда по 328 можно было сделать послабления. Он случился только сейчас. В общем-то, тут в плане работы комиссии по возвращению беглых много мнений сказано, но самое главное – результат. Пока нет реально вернувшихся, пока нет реально рассмотренных дел с положительным итогом.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня», член Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси:

Но послабления мы уже обсуждаем? Игорь Тур:

Мы обсуждаем теоретические послабления. Андрей Муковозчик:

То есть ничего еще нет, но теоретически мы обсуждаем послабления?