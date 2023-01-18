«Наши дети» – это разовая акция или постоянные добрые дела? Ответила представитель Мингорисполкома
В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте пока вернемся к акции «Наши дети». Наверное, не осталось организации, которая была бы безучастной и не захотела бы посетить детей в рамках акции. Мы знаем, это и милиционеры, и врачи – очень широкий спектр профессий. Госслужащие все. Мне интересно, как формировалась сама программа. Как подбирались гости, как подбирались дети? Как создавались план и график?
Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:
Акция «Наши дети» – это заключительный этап тех добрых дел, которые совершаются на протяжении всего года. Добрые связи устанавливаются и поддерживаются на протяжении всего года.
Екатерина Забенько:
Важно было услышать, что это не разовая акция в рамках этого месяца марафонов добрых дел, что поддерживается это общение постоянно.
Анна Рысевец:
Я хочу сказать, что к акции присоединяются неравнодушные граждане. Они обращаются в органы управления образования, органы по труду и социальной защите и спрашивают, кому еще нужна помощь. В течение всего года шефствующие организации, представители органов государственной власти общаются с детьми, и ребята ждут, потому что именно в рамках этой акции они сами готовят подарки, они сами готовят представления. Говоря о планах, они верстаются, конечно же, заранее, перечень мероприятий, потому что надо понимать о занятости представителей государственной власти, высших должностных лиц, чтобы заранее сформировать свой график и не упустить возможность встретиться, пообщаться с детьми и поделиться теплотой души своей.
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