«Наши дети» – это разовая акция или постоянные добрые дела? Ответила представитель Мингорисполкома

В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал.

Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте пока вернемся к акции «Наши дети». Наверное, не осталось организации, которая была бы безучастной и не захотела бы посетить детей в рамках акции. Мы знаем, это и милиционеры, и врачи – очень широкий спектр профессий. Госслужащие все. Мне интересно, как формировалась сама программа. Как подбирались гости, как подбирались дети? Как создавались план и график?