«Это искренне и добро». Что за новая акция «От всей души» и как она проходит?

В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал.

Екатерина Забенько, СТВ:

Уже есть мнение, что акция «Наши дети» стала настоящим драйвером развития марафонов добрых дел. Ее преемником стала новая акция «От всей души». Как стартовала эта акция? Кому принадлежала инициатива? Немного истории ее появления.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома:

По инициативе главы государства на благотворительном мероприятии, посвященном акции «Наши дети», был и дан старт республиканской акции «От всей души». Акция организована Министерством труда и социальной защиты, Министерством образования совместно с республиканскими общественными объединениями молодежи. С 3 января 2023 года у нас стартовала эта акция. В том числе и в Минске. Прекрасный старт акции начался с посещения наших интернатных учреждений (их в Минске 7), где проживает более 2 тысяч 500 человек. Давали мы старт акции и по месту жительства. Мы посещали одиноких людей, которые находятся на надомном обслуживании наших территориальных центров социального обслуживания или просто проживают на дому, которых, к сожалению, кроме социальных служб и молодежи, волонтеров посетить больше некому. Для нас это первая масштабная акция. Я уверена, что она станет доброй традицией, спустя время мы тоже будем с гордостью говорить, что акции «От всей души» уже много-много лет. Екатерина Забенько:

Мы говорим, что акция для пожилых людей еще очень молодая, но тем не менее она достаточно масштабно стартовала и охватила достаточно большое количество учреждений.

Ольга Васильева:

В Минске 7 учреждений, где проживают пожилые люди. И в Минске свыше 400 тысяч пенсионеров, пожилых людей. Естественно, максимально по месту жительства мы посещаем их совместно с пионерскими организациями, совместно с молодежью. Нужно сказать, что к акции подключились не только молодые люди, которые учатся в высших учебных заведениях, но это и школьники, и детсадовцы. Очень приятно, когда вместе с воспитателем приходят малыши в гости к пожилому человеку, чтобы поздравить с Новым годом. Это действительно важно, нужно, приятно. Это искренне и добро. Екатерина Забенько:

Что касается наших людей почтенного возраста и акции «От всей души», как они восприняли? Вы были на нескольких таких мероприятиях. Может быть, они чем-то делились, рассказывали гостям какие-то личные истории? Насколько это душевно проходило?