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В Пружанах восстановили водоснабжение

18 января 2023 09:49
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Новости Беларуси. Вода вновь стала поступать в квартиры жителей Пружан. Еще вечером 17 января удалось ликвидировать аварию на канализационной насосной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пружанах восстановили водоснабжение-1

Пока же центр гигиены и эпидемиологии рекомендует воздержаться от употребления воды без предварительного кипячения. Ведутся исследования на соответствие ее нормам по ряду показателей. В оперативном штабе выработан концептуальный подход к решению проблемы водоснабжения города, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

Установлено, что причиной аварии стала поломка одной из заслонок запорной арматуры. Пока ее ремонтировали, для жителей райцентра был организован подвоз питьевой воды.

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# Водоснабжение # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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