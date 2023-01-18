В Пружанах восстановили водоснабжение

Новости Беларуси. Вода вновь стала поступать в квартиры жителей Пружан. Еще вечером 17 января удалось ликвидировать аварию на канализационной насосной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока же центр гигиены и эпидемиологии рекомендует воздержаться от употребления воды без предварительного кипячения. Ведутся исследования на соответствие ее нормам по ряду показателей. В оперативном штабе выработан концептуальный подход к решению проблемы водоснабжения города, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

Установлено, что причиной аварии стала поломка одной из заслонок запорной арматуры. Пока ее ремонтировали, для жителей райцентра был организован подвоз питьевой воды.