Детские концерты и встреча с Натальей Кочановой. Пожилые люди рассказали, как прошла акция «От всей души»

В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал. Екатерина Забенько, СТВ:

У нас есть в студии почетные гости, которые попали под крыло акции «От всей души». Действительно ли было душевно? Лично вы где получили свои поздравления?

Георгий Атаманов, председатель общественной организации ветеранов Центрального района Минска:

Ко мне приходили молодые люди, в том числе БРСМ и «Белая Русь». Поздравили. На дом приходили. Но эта традиция наша давняя, славянская. Мы очень уважительно относимся к людям пожилого возраста. И то, что Президент инициировал это, – это нужно просто оценить и сказать искреннюю признательность и благодарность за эту инициативу, что в этом году она прошла в республиканском масштабе, а в Минске и администрации районов, и общественные организации, управления образования, культуры очень много сделали, Союз женщин. Эти общественные организации неоднократно обращались к нам, в ветеранскую организацию: сколько ветеранов, как они живут? И мы уже распределяли по району: и в интернаты кто поехал, кто навещал на дому, кто приглашал нас к себе. И это прошло по-нашему, по-белорусски. С искренним уважением друг к другу. Люди были очень довольны. И ветераны признательны тем, кто организовывал и помогал нам в этом деле. Екатерина Забенько:

Надежда Михайловна, как вы отреагировали на приход гостей, на то, что для вас организовали праздник, уделили вам внимание в такие праздничные дни?

Надежда Сукало:

Концерты привозят нам. Детки даже ставят концерты. И конфеты с пожеланиями нам дают, поделки делают. Большое спасибо! Екатерина Забенько:

Юрий Алексеевич, вас порадовала акция «От всей души»?

Юрий Тананыкин:

Во-первых, это было неожиданностью. Я недавно живу в этом доме. Я его не называю интернатом. Это действительно дом. Это наш дом. Это большая семья, в которую вливаешься как-то ненавязчиво и незаметно. Нет резкой смены обстановки. Тебя принимают как своего уже. Кроме того, что нас посетили люди государственного уровня, для меня было глубокой неожиданностью посещение Натальи Ивановны Кочановой. Настолько просто, душевно, по-человечески. Конечно же, эта встреча завершилась большим концертом с участием детишек. Это очень трогательно. У нас, например, очень широкий круг общения. Тем более по этой акции. Это и студенты-волонтеры педагогического университета, это и члены Союза женщин, это и духовное направление. Контакт очень тесный, и все принимают в это участие. Но самое трогательное – это контакт со школьниками.

Екатерина Забенько:

Вам есть что рассказать молодому поколению. Уверена, что им очень интересно с вами общаться. Юрий Тананыкин:

Они с интересом подходят к этому. Причем со всей серьезностью, может, не совсем свойственной детскому разумению, как мы с вами считаем, но тем не менее это настолько искренне. Когда эти ручонки тебя обнимают, согласитесь, это трогательно. Екатерина Забенько:

Это дарит энергию, молодость, продлевает жизнь. Юрий Тананыкин:

Причем это делается настолько искренне. Детская душа врать не может. Екатерина Забенько:

Детская душа понимает, к кому ей притянуться, открыться, довериться. Здесь еще и в вас дело. Надежда Михайловна, на танцы ходите?

Надежда Сукало:

Конечно. Очень много к нам концертов приезжает. Екатерина Забенько:

Как вам ваше новое окружение, ваши новые друзья, ваши новые интерьеры, ваш новый дом? Надежда Сукало:

Все очень хорошо. Все со мной обращаются очень хорошо: и начальство, и соседи. Я очень счастлива, что сюда попала. Спасибо, что нам организовали такую акцию, что нас, пожилых людей, посещают даже на дому.

Георгий Атаманов:

У нас в районе есть уникальный ветеранский ансамбль «Спатканне». Они навещают ветеранов в Ждановичах, в интернатах. Вместе с работниками культуры, образования навещают тех, кто живет один. Мы стараемся этих людей… Чтобы они были связаны с нами не только памятью, но сердцем, душой оставаться нами, белорусами зваться по-прежнему уважительно. Мы искренне признательны за то, что такая акция имеет место быть именно в Беларуси, где сохраняется именно историческая память, где все делается для того, чтобы те, кто отстоял свободу, потом восстановил нашу республику, сегодня, оттрудившись на предприятиях, имеет законное право жить по-человечески. И в этом я признателен тем, кто организует эти мероприятия. Конечно, главе государства, тем структурам, которые связаны с этим. Что касается нашего района, это администрация района, это центр социальной защиты населения, это социальные службы и общественные объединения, с которыми мы поддерживаем самые тесные отношения. Наш ансамбль «Спатканне»… Звонок – мы обязательно выезжаем в ту же «Белую Русь», в БРСМ, для молодежи (в том числе и акция «Наши дети»). Мы всегда стараемся быть вместе. Это возможность от ветеранов к молодежи передать наш опыт, наше отношение друг к другу, отношение к тому, что зовется человечностью. Екатерина Забенько:

Очень важно этот формат общения: от детей к пожилым людям и наоборот – как происходит это взаимодействие, насколько сами дети рады такой возможности пообщаться с представителями более старшего поколения?