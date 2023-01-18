Рождественский бал старшеклассников состоялся в Гомеле

Новости Беларуси. Трогательным полонезом открылся Рождественский бал старшеклассников в Гомеле. В областном общественно-культурном центре в танце закружились 60 пар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушки в вечерних платьях и юноши в бабочках – учащиеся школ и гимназий – точно соблюли праздничный дресс-код. За пару месяцев они овладели техникой исторических танцев.

Важной частью торжества стало награждение лучших студентов областного центра премиями от горисполкома. Они пример того, к чему следует стремиться выпускникам.

Алексей Ранкович, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Прежде всего это отличная учеба в нашем университете, также участие и занятие первого места в Республиканском конкурсе научных работ.

Впереди у старшеклассников напряженная пора подготовки к олимпиадам, тестированиям и вступительной кампании. А пока у молодежи есть время насладиться атмосферой праздника. Помимо танцев, гости вечера сыграли в фанты, традиционную забаву светских балов. Эстафету старшеклассники передали малышам. По грациозности и чувству такта воспитанники детских садов не отставали от взрослых.