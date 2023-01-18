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Рождественский бал старшеклассников состоялся в Гомеле

18 января 2023 09:48
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Новости Беларуси. Трогательным полонезом открылся Рождественский бал старшеклассников в Гомеле. В областном общественно-культурном центре в танце закружились 60 пар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественский бал старшеклассников состоялся в Гомеле-1

Девушки в вечерних платьях и юноши в бабочках – учащиеся школ и гимназий – точно соблюли праздничный дресс-код. За пару месяцев они овладели техникой исторических танцев.

Рождественский бал старшеклассников состоялся в Гомеле-4

Важной частью торжества стало награждение лучших студентов областного центра премиями от горисполкома. Они пример того, к чему следует стремиться выпускникам.

Рождественский бал старшеклассников состоялся в Гомеле-7

Алексей Ранкович, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Прежде всего это отличная учеба в нашем университете, также участие и занятие первого места в Республиканском конкурсе научных работ.

Рождественский бал старшеклассников состоялся в Гомеле-10

Впереди у старшеклассников напряженная пора подготовки к олимпиадам, тестированиям и вступительной кампании. А пока у молодежи есть время насладиться атмосферой праздника. Помимо танцев, гости вечера сыграли в фанты, традиционную забаву светских балов. Эстафету старшеклассники передали малышам. По грациозности и чувству такта воспитанники детских садов не отставали от взрослых.

Рождественский бал старшеклассников состоялся в Гомеле-13

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# Бал # общество # Алексей Ранкович # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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