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Польский экс-судья о закрытии границы: люди в автобусах очень сильно переживали

12 сентября 2025 18:42
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Польский экс-судья о закрытии границы: люди в автобусах очень сильно переживали-0

Григорий Азаренок и Томаш Шмидт в эфире «Соловьев LIVE».

Томаш Шмидт, польский экс-судья:
Реально это было. Эти последние автобусы уже не пустили. Они были по проверке на белорусской стороне, по правилам. По международным правилам надо было польским пограничникам и дальше пустить. Надо было, чтобы те автобусы вернулись.

Такой интересный случай, я не знаю, насколько вы на это посмотрели. Все польские пограничники, прежде всего спецназовцы, там уже были. У них закрытые лица были. Возможно им стыдно, а возможно эта система для лиц… Боялись. Но чего бояться, зачем закрывать лица? Это операция спецназа. Это необычный случай, но для пограничников это обычная процедура. Люди сильно переживали, все с этих автобусов.

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# Граница # Международная политика # Григорий Азаренок

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