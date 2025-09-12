Польский экс-судья о закрытии границы: люди в автобусах очень сильно переживали

Григорий Азаренок и Томаш Шмидт в эфире «Соловьев LIVE».

Томаш Шмидт, польский экс-судья:

Реально это было. Эти последние автобусы уже не пустили. Они были по проверке на белорусской стороне, по правилам. По международным правилам надо было польским пограничникам и дальше пустить. Надо было, чтобы те автобусы вернулись.

Такой интересный случай, я не знаю, насколько вы на это посмотрели. Все польские пограничники, прежде всего спецназовцы, там уже были. У них закрытые лица были. Возможно им стыдно, а возможно эта система для лиц… Боялись. Но чего бояться, зачем закрывать лица? Это операция спецназа. Это необычный случай, но для пограничников это обычная процедура. Люди сильно переживали, все с этих автобусов.

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