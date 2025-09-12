Объявили имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь – 2025» – ей стала Алёна Кучерук

Обладательницей титула «Мисс Беларусь – 2025» стала 18-летняя Алена Кучерук из Полоцка. Девушка учится на четвертом курсе музыкального колледжа на дирижера академического хора. На конкурсе Алена выступала под номером 15. В подарок девушка получила новый автомобиль.

Звание первой вице-мисс досталось 21-летней Алии Короткой из Минска, вторая вице-мисс – 19-летняя Татьяна Марчук из Мозыря. Всего за титул самой красивой девушки страны боролись 24 претендентки из разных регионов Беларуси.

Среди зрителей находился и Президент. Это уже стало традицией и свидетельствует о высоком культурном уровне конкурса.