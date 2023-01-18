Администраторы «Чёрной книги Беларуси» получили по 12 лет лишения свободы

Новости Беларуси. По 12 лет каждому. В Минске огласили приговор участникам и администраторам экстремистского Telegram-канала «Черная книга Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это именно те люди, которые незаконно собирали и размещали в интернете личные данные белорусов, не поддержавших госпереворот в 2020 году. Они призывали запугивать, травить несогласных, уничтожать их имущество. Суд признал виновными всех фигурантов. Помимо лишения свободы, им назначен штраф в размере 18,5 тысячи рублей.