Администраторы «Чёрной книги Беларуси» получили по 12 лет лишения свободы
Новости Беларуси. По 12 лет каждому. В Минске огласили приговор участникам и администраторам экстремистского Telegram-канала «Черная книга Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это именно те люди, которые незаконно собирали и размещали в интернете личные данные белорусов, не поддержавших госпереворот в 2020 году. Они призывали запугивать, травить несогласных, уничтожать их имущество. Суд признал виновными всех фигурантов. Помимо лишения свободы, им назначен штраф в размере 18,5 тысячи рублей.
Наталья Соколова, прокурор отдела Генпрокуратуры Беларуси:
На основании представленных стороной государственного обвинения доказательств суд признал Богдановича, Навошу, Сазановича, Занемонскую, Высоцкую виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц и повлекших тяжкие последствия. Также указанные лица признаны виновными в умышленных незаконном сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга, при этом был причинен существенный вред правам, свободам и законным интересам граждан.
Отметим, что это первое уголовное дело, которое начали рассматривать в суде в порядке специального производства. Известно, что ряд обвиняемых сейчас проживают в Литве.
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