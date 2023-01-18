Как создавалась акция «Наши дети»? Рассказала начальник отдела по образованию Мингорисполкома
В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал.
Екатерина Забенько, СТВ:
Напомните, пожалуйста, как все начиналось.
Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:
Если в день подведения итогов акции вспомнить, как это было, то своими корнями эта акция уходит в 1995 год, когда указом главы государства был подписан национальный план действий по защите прав ребенка на пятилетие (на период до 2000 года). Как раз в этом плане было предусмотрено проведение предновогодних благотворительных акций «Наши дети», республиканского праздника для детей-сирот, детей-инвалидов и победителей республиканских предметных олимпиад, спортивных состязаний, конкурсов и так далее. Организаторы этой акции с того момента постоянно искали какие-то новые и интересные формы для детей. Допустим, в 1997 году главная елка страны проходила в цирке, а после открытия Дворца Республики эта площадка стала главной для проведения праздника, куда глава государства приглашает ребят со всех уголков страны.
Екатерина Забенько:
То есть акция развивалась, расширялась, набирала обороты. Сегодня это можно назвать одним из брендов Беларуси.
Анна Рысевец:
Я могу сказать, что это, наверное, самое ожидаемое и знаковое мероприятие зимней поры в нашей стране. Основной посыл – поиски устройства на семейные формы воспитания детей, потому что было много интернатных учреждений. Мы говорим о том, что каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье. Поэтому за это время число интернатных учреждений сократилось, увеличилось число детских домов семейного типа. Давайте скажем прямо, что с 2010 года появилось еще очень значимое событие. Приемные семьи получают ключи от жилья и Новый год встречают в новых квартирах. И в 2010 году по стране было 150 семей, которые получили ключи от квартиры. А жилье строится за средства республиканского, местных бюджетов. Вы видите, что эта традиция только укрепилась. В 2017 году появляется новый знаковый объект для всех белорусов, на базе которого тоже проходят праздники. Это Дворец Независимости. А уже в 2018 году появляется республиканский новогодний бал, куда приглашает глава государства студентов и учащихся, достигших высоких результатов в учебной деятельности, спортивной деятельности. И эту традицию тут же подхватывают регионы – и соответствующие балы проходят во всех уголках нашей страны. В каждой области и, конечно же, в нашей столице.
«Это искренне и добро». Что за новая акция «От всей души» и как она проходит? Подробности здесь.
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