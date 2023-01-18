Как создавалась акция «Наши дети»? Рассказала начальник отдела по образованию Мингорисполкома

В студии подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Не забыли и о старшем поколении, которое охватила новая инициатива, принадлежащая нашему Президенту, «От всей души». Она была благотворительной премьерой года, которая станет ежегодной традицией. В программе «Большой город» на СТВ поговорили, как прошли новогодние праздники для тех, кто их особенно ждал. Екатерина Забенько, СТВ:

Напомните, пожалуйста, как все начиналось.

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:

Если в день подведения итогов акции вспомнить, как это было, то своими корнями эта акция уходит в 1995 год, когда указом главы государства был подписан национальный план действий по защите прав ребенка на пятилетие (на период до 2000 года). Как раз в этом плане было предусмотрено проведение предновогодних благотворительных акций «Наши дети», республиканского праздника для детей-сирот, детей-инвалидов и победителей республиканских предметных олимпиад, спортивных состязаний, конкурсов и так далее. Организаторы этой акции с того момента постоянно искали какие-то новые и интересные формы для детей. Допустим, в 1997 году главная елка страны проходила в цирке, а после открытия Дворца Республики эта площадка стала главной для проведения праздника, куда глава государства приглашает ребят со всех уголков страны. Екатерина Забенько:

То есть акция развивалась, расширялась, набирала обороты. Сегодня это можно назвать одним из брендов Беларуси.