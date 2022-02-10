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Эмиль Чечко: «Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива»

10 февраля 2022 14:16
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Новые подробности политики геноцида в отношении беженцев озвучил бежавший польский солдат Эмиль Чечко. За 10 дней могло быть убито около 700 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эмиль Чечко: «Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива»-1

Со слов Чечко, на польской границе была создана целая расстрельная команда. Солдаты отправлялись на убийства вместе с пограничниками. Боеприпасы выдавались непосредственно перед расстрелами. А руководили ими представители польской контрразведки.  

Эмиль Чечко: «Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива»-4

Эмиль Чечко признался, что лично расстреливал группы беженцев до 20 человек. Затем убитых закапывали в одну большую яму. А после смены пограничники покупали солдатам алкоголь. Первый массовый расстрел с участием Чечко произошел вечером 9 июня.  

Эмиль Чечко: «Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива»-7

Эмиль Чечко, польский военнослужащий:    
Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую. После этого мы сели в Land Rover и уехали на какой-то пункт пограничников. Там нам сказали, что нужно почистить оружие. После этого мы вернулись в место расположения. 

Ежедневно до 18 июня все происходило точно так же: я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива. Расстрелы проходили по одному и тому же сценарию. Мы расстреливали две группы мигрантов, в людей мы стреляли оба одновременно. Мною и моим коллегой из воинской части были убиты примерно 200 человек. Один раз я видел женщину на расстреле, один раз ребенка. Что касается их реакции, то первые группы обычно молчали. И только уже после убийства первой группы начинала кричать вторая группа.  

Эмиль Чечко: «Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива»-10

В подтверждение своих слов Эмиль Чечко готов пройти любые независимые экспертизы, в том числе полиграф. Также польский военнослужащий подал иск «О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши» в международный суд в Гааге.  

Эмиль Чечко: «Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива»-13

В нашей стране Чечко является свидетелем по уголовному делу, которое ведет Следственный комитет Беларуси.   

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# Международная политика # общество # Эмиль Чечко # Фотофакт

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