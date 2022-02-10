Эмиль Чечко: «Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива»

Эмиль Чечко, польский военнослужащий:

Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую. После этого мы сели в Land Rover и уехали на какой-то пункт пограничников. Там нам сказали, что нужно почистить оружие. После этого мы вернулись в место расположения.

Ежедневно до 18 июня все происходило точно так же: я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а потом нам покупали по 6-8 банок пива. Расстрелы проходили по одному и тому же сценарию. Мы расстреливали две группы мигрантов, в людей мы стреляли оба одновременно. Мною и моим коллегой из воинской части были убиты примерно 200 человек. Один раз я видел женщину на расстреле, один раз ребенка. Что касается их реакции, то первые группы обычно молчали. И только уже после убийства первой группы начинала кричать вторая группа.