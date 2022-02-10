«Помогают и способствуют движению лимфы». Вот как занятия танцами могут помочь в похудении

Юлия Крыницкая , ведущая ток-шоу: Лилия, у меня вопрос к вам. Вы в отличной форме, расскажите, пожалуйста, ваши секреты. В питании, в физической нагрузке, в чем?

Сезон отпусков не за горами. Конечно же, каждая девушка мечтает выглядеть на пляже на все 100. Что эффективнее – тренажерный зал, массаж или аппаратные процедуры? О том, как похудеть безболезненно, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Лилия Мироненко, тренер-педагог по восточному танцу, судья международного класса:

Во-первых, я приверженец интуитивного питания. Я никогда не придерживаюсь диет, потому что диеты, с моей точки зрения, нужны людям, у которых есть определенного рода заболевания, нарушения и так далее. Возможно, у меня устойчивая психика, и поэтому я в себе настолько уверена, что никогда в жизни не обращалась ни к каким диетам. Это, наверное, мне помогает жить полноценно, заниматься моим любимым делом. Если говорить про форму, то сегодня многие говорят о том, какие органы важны: кровь, ЖКТ. Да, безусловно, это все важно. Насчет важного инструмента в нашем организме – лимфы, которая, если не будет двигаться в течении двух часов – человеческий организм не функционирует. Все, это наступает конец.

Благодаря моему виду искусства – танца – масса упражнений, назовем это так, не выделяя конкретно занятия танцем. Техническая база, основные элементы, упражнения помогают и способствуют движению лимфы. После все этих занятий любая женщина, которая ко мне приходила на занятия и получила определенный курс, понятно, не одно занятие, чувствовала положительный эффект пищеварительный, морально-духовный, физическая форма и настроение. Множество всяких положительных моментов и, естественно, похудение в том числе. Точнее я бы сказала, приобретение формы.