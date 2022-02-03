Наша сборная выступала стабильно в этом сезоне. Кто представит Беларусь в конькобежном спорте на Олимпиаде в Пекине?
Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
В конькобежном виде спорта кто удивил в уходящем сезоне и какие перспективы на Олимпиаду в Пекине?
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Наша сборная выступала достаточно стабильно в этом сезоне. Показаны были высокие четвертые места на двух этапах Кубка мира ребятами. Мы думаем и надеемся, рассчитываем, что ребята тоже покажут высокий результат. Конечно, очень надеемся на медаль. Олимпиада – это непредсказуемые соревнования, могут на них быть разные сюрпризы.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кто в этот раз вошел в состав команды и кто будет задавать темп соревнованиям?
Юлия Комлева:
Среди мужчин Игнат Головатюк вошел в состав команды, также наша именитая спортсменка Марина Зуева, молодая спортсменка Анна Нифонтова, Екатерина Слоева и Евгения Воробьева в командной гонке. Вот эти девушки и один представитель мужчин – Игнат Головатюк вошли в олимпийскую сборную от Республики Беларусь.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Насколько я знаю, Марина Зуева не сильно выделялась результатами. В чем причина?
Юлия Комлева:
Сейчас секунды с каждым голом, сезоном все больше уплотняются. Если раньше разница была в секунде, минуте, то теперь это сходится до каких-то там тысячных. Например, я смотрела Кубок мира в Канаде – бегут дистанцию 500 метров ребята, девушки все сидят в одной секунде, показывают результат. Марина в этом году показала четвертое место в Польше, также шестое место на масс-старте на чемпионате Европы, девятое место в Калгари, на Кубке мира. Учитывая плотность результатов и секунд, нельзя сказать «это не высокий результат». Я думаю, на уровне мирового спорта и то, что она всегда входит в пятерку на соревнованиях, в десятку – на элитных соревнованиях, я считаю это высоким результатом.
У нас всегда вид спорта ударный – биатлон. Чего ждать от олимпийской сборной Беларуси в Пекине-2022 – подробнее здесь.