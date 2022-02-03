Наша сборная выступала стабильно в этом сезоне. Кто представит Беларусь в конькобежном спорте на Олимпиаде в Пекине?

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

В конькобежном виде спорта кто удивил в уходящем сезоне и какие перспективы на Олимпиаду в Пекине?

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Наша сборная выступала достаточно стабильно в этом сезоне. Показаны были высокие четвертые места на двух этапах Кубка мира ребятами. Мы думаем и надеемся, рассчитываем, что ребята тоже покажут высокий результат. Конечно, очень надеемся на медаль. Олимпиада – это непредсказуемые соревнования, могут на них быть разные сюрпризы. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кто в этот раз вошел в состав команды и кто будет задавать темп соревнованиям? Юлия Комлева:

Среди мужчин Игнат Головатюк вошел в состав команды, также наша именитая спортсменка Марина Зуева, молодая спортсменка Анна Нифонтова, Екатерина Слоева и Евгения Воробьева в командной гонке. Вот эти девушки и один представитель мужчин – Игнат Головатюк вошли в олимпийскую сборную от Республики Беларусь.