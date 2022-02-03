Долгострои столицу не украшают. В Совете Республики прошло совещание по объектам незавершённого строительства в Минске

Новости Беларуси. Строительство жилого комплекса «Грушевский посад» планируется возобновить уже в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точная дата пока не называется. Ожидается, что к работе здесь приступят уже в третьем квартале.

Судьбу долгостроев 3 февраля рассмотрели на совещании под руководством председателя Совета Республики. Наталья Кочанова – уполномоченная по Минску.

Спикер подчеркнула, что вопросы незавершенного строительства на особом контроле. И поинтересовалась у участников совещания их решением. Особый спрос с городской власти. Долгострои столицу не украшают.