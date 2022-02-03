У нас всегда вид спорта ударный – биатлон. Чего ждать от олимпийской сборной Беларуси в Пекине-2022?

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Белорусскую сборную будут представлять 29 спортсменов в горнолыжном, конькобежном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фристайле и фигурном катании. Леонид, вопрос к вам. С какими ожиданиями мы подходим к главному спортивному событию этого года?