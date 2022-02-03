У нас всегда вид спорта ударный – биатлон. Чего ждать от олимпийской сборной Беларуси в Пекине-2022?

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Белорусскую сборную будут представлять 29 спортсменов в горнолыжном, конькобежном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фристайле и фигурном катании. Леонид, вопрос к вам. С какими ожиданиями мы подходим к главному спортивному событию этого года?
Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси, заслуженный тренер БССР, мастер спорта Беларуси:
Прогнозы – дело неблагодарное, потому что Олимпийские игры – это абсолютно другие соревнования. Могу привести пример. В 1994 году фристайлист Парфенков в квалификации занял первое место. Когда начали прыгать за медали – занял 12 место. Поэтому очень сложные соревнования. Тем не менее у нас всегда вид спорта такой ударный – биатлон. И показывают этапы Кубка мира, что у нас неплохие биатлонисты. Я очень надеюсь на Белорусский союз конькобежцев, что они все-таки вслед за Игорем Железовским и Анжеликой Котюгой, может, еще принесут когда-то медаль. Потому что работают они очень серьезно, и база у нас такая серьезная. Ну фристайл – сам бог велел. Поэтому шансы есть.
Одно из колец не раскрылось. Чем запомнились церемонии открытия Олимпийских игр – подробнее здесь.