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У нас всегда вид спорта ударный – биатлон. Чего ждать от олимпийской сборной Беларуси в Пекине-2022?

03 февраля 2022 12:49
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Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Белорусскую сборную будут представлять 29 спортсменов в горнолыжном, конькобежном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фристайле и фигурном катании. Леонид, вопрос к вам. С какими ожиданиями мы подходим к главному спортивному событию этого года?

У нас всегда вид спорта ударный – биатлон. Чего ждать от олимпийской сборной Беларуси в Пекине-2022?-1

Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси, заслуженный тренер БССР, мастер спорта Беларуси:
Прогнозы – дело неблагодарное, потому что Олимпийские игры – это абсолютно другие соревнования. Могу привести пример. В 1994 году фристайлист Парфенков в квалификации занял первое место. Когда начали прыгать за медали – занял 12 место. Поэтому очень сложные соревнования. Тем не менее у нас всегда вид спорта такой ударный – биатлон. И показывают этапы Кубка мира, что у нас неплохие биатлонисты. Я очень надеюсь на Белорусский союз конькобежцев, что они все-таки вслед за Игорем Железовским и Анжеликой Котюгой, может, еще принесут когда-то медаль. Потому что работают они очень серьезно, и база у нас такая серьезная. Ну фристайл – сам бог велел. Поэтому шансы есть.

Одно из колец не раскрылось. Чем запомнились церемонии открытия Олимпийских игр – подробнее здесь.

# Зимняя Олимпиада # общество # Елена Кругликова # Леонид Хроменков # Алексей Парфенков # Анжелика Котюга # Фотофакт

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