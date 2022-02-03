«Здесь очень круто». В Минске появилась новая горка для катания на санках и тюбингах

Новости Беларуси. В Минске к зимнему сезону оборудовано почти полсотни специальных горок для катания на санках и тюбингах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для сравнения: два года назад их было около двух десятков. Новый склон появился на берегу Чижовского водохранилища в зоне отдыха «Жара».

Стояла задача не только улучшить досуг жителей Заводского района, но и обеспечить их безопасность. Место популярное. Рядом школы и жилые дома. Теперь любители активного отдыха могут покататься на тюбингах и санках. Рядом установили и тематическую фотозону. К созданию таких зимних аттракционов подходят со всей ответственностью: учитывают угол уклона, протяженность, наличие поручня и отсутствия выезда на проезжую часть. Каждая горка проходит мониторинг безопасности.

На выходные я сюда очень люблю приходить с родителями, сестрой, братом. Здесь очень круто.

Катаюсь тут на ватрушке, прихожу сюда с подругами в основном, после уроков. Когда прихожу сюда кататься, я нахожу для себя очень много друзей.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Наша задача – чтобы как можно больше мест отдыха было для наших горожан. Не только летом, но и зимой. Поэтому мы идем по пути – не запрещать, а создавать условия для наших детишек, чтобы они могли кататься на тюбингах, санках, ледянках в зимнее время. Поэтому смотрим места наиболее подходящие и в осенне-весенний, летний периоды делаем эти горки, а когда наступает зима, их оснеживаем.

В Минске планируют провести конкурс на лучшую горку. Также подберут места для оборудования новых склонов в микрорайонах города. Их обустроят к следующему сезону.