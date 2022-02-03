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«Здесь очень круто». В Минске появилась новая горка для катания на санках и тюбингах

03 февраля 2022 14:07
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Новости Беларуси. В Минске к зимнему сезону оборудовано почти полсотни специальных горок для катания на санках и тюбингах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для сравнения: два года назад их было около двух десятков. Новый склон появился на берегу Чижовского водохранилища в зоне отдыха «Жара».  

«Здесь очень круто». В Минске появилась новая горка для катания на санках и тюбингах-1

Стояла задача не только улучшить досуг жителей Заводского района, но и обеспечить их безопасность. Место популярное. Рядом школы и жилые дома. Теперь любители активного отдыха могут покататься на тюбингах и санках. Рядом установили и тематическую фотозону. К созданию таких зимних аттракционов подходят со всей ответственностью: учитывают угол уклона, протяженность, наличие поручня и отсутствия выезда на проезжую часть. Каждая горка проходит мониторинг безопасности.   

«Здесь очень круто». В Минске появилась новая горка для катания на санках и тюбингах-4

На выходные я сюда очень люблю приходить с родителями, сестрой, братом. Здесь очень круто.  

«Здесь очень круто». В Минске появилась новая горка для катания на санках и тюбингах-7

Я сюда прихожу очень часто со своими лучшими подружками Машей и Надей.  

«Здесь очень круто». В Минске появилась новая горка для катания на санках и тюбингах-10

Катаюсь тут на ватрушке, прихожу сюда с подругами в основном, после уроков. Когда прихожу сюда кататься, я нахожу для себя очень много друзей.  

«Здесь очень круто». В Минске появилась новая горка для катания на санках и тюбингах-13

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:   
Наша задача – чтобы как можно больше мест отдыха было для наших горожан. Не только летом, но и зимой. Поэтому мы идем по пути – не запрещать, а создавать условия для наших детишек, чтобы они могли кататься на тюбингах, санках, ледянках в зимнее время. Поэтому смотрим места наиболее подходящие и в осенне-весенний, летний периоды делаем эти горки, а когда наступает зима, их оснеживаем.  

В Минске планируют провести конкурс на лучшую горку. Также подберут места для оборудования новых склонов в микрорайонах города. Их обустроят к следующему сезону.  

# Зимние виды спорта # общество # Александр Дорохович # Фотофакт

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