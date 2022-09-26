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«Весь световой день полностью работаем». В Минской области приступили к уборке овощей

26 сентября 2022 14:43
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Новости Беларуси. В Минской области идет уборка овощей. Витаминный урожай почти 8 тысяч тонн, а это 30 % от плана. Аграрии собирают свеклу, морковь, ранние сорта капусты. Особое внимание картофелю. Средняя урожайность – 313 центнеров с гектара. Накопано свыше 110 тысяч тонн клубней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Материал Анны Куртасовой.

«Весь световой день полностью работаем». В Минской области приступили к уборке овощей-1

С началом осени в сельхозпредприятии «Старица-Агро» Копыльского района техника задействована на уборке картофеля. Здесь делают ставку на «второй хлеб». Успешно в этом направлении работают десятки лет. При этом постоянно экспериментируют с сортами и расширяют площади.

«Весь световой день полностью работаем». В Минской области приступили к уборке овощей-4

Александр Рубис, механизатор сельхозпредприятия «Старица-Агро»:
Убирали зерновые, приступили к уборке картофеля. Весь световой день полностью работаем, хороший урожай, лучше, чем в прошлом году было.

В день копают до 100 тонн клубней. Урожайность составляют около 400 центнеров с гектара. Это выше среднеобластного. Кстати, на некоторых участках показатель еще выше.

Подробнее в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Анна Куртасова # Владимир Потоцкий # Владимир Рудаковский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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