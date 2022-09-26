«Выполнено уже на 73,5%». Когда в Минске достроят социальный дом для детей-сирот?

Новости Беларуси. В Минске до конца сентября сдадут в эксплуатацию социальный арендный дом по улице Шаранговича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 40 квартир будет предназначено для детей-сирот.

Сейчас очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий – более 180 тысяч семей. Практически 5,5 тысячи – многодетные. Эта категория находится в приоритете. На улучшение жилищных условий направлено 900 семей. Особый акцент – на арендное жилье. Так, администрациями районов распределено 130 квартир в доме по улице Семеняко.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Жилищному фонду дано задание по улучшению жилищных условий в текущем году для 1 226 семей. Это задание выполнено уже на 73,5 %. Приглашаем всех потенциальных квартирантов наших воспользоваться возможностью получить арендное жилье. В ближайшее время на сайтах администрации районов и Мингорисполкома будет опубликована информация о наличии такого жилья на распределении.