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«Выполнено уже на 73,5%». Когда в Минске достроят социальный дом для детей-сирот?

26 сентября 2022 14:44
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Новости Беларуси. В Минске до конца сентября сдадут в эксплуатацию социальный арендный дом по улице Шаранговича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 40 квартир будет предназначено для детей-сирот.

«Выполнено уже на 73,5%». Когда в Минске достроят социальный дом для детей-сирот?-1

Сейчас очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий – более 180 тысяч семей. Практически 5,5 тысячи – многодетные. Эта категория находится в приоритете. На улучшение жилищных условий направлено 900 семей. Особый акцент – на арендное жилье. Так, администрациями районов распределено 130 квартир в доме по улице Семеняко.

«Выполнено уже на 73,5%». Когда в Минске достроят социальный дом для детей-сирот?-4

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Жилищному фонду дано задание по улучшению жилищных условий в текущем году для 1 226 семей. Это задание выполнено уже на 73,5 %. Приглашаем всех потенциальных квартирантов наших воспользоваться возможностью получить арендное жилье. В ближайшее время на сайтах администрации районов и Мингорисполкома будет опубликована информация о наличии такого жилья на распределении.

«Выполнено уже на 73,5%». Когда в Минске достроят социальный дом для детей-сирот?-7

До конца 2022 года для очередников запланировано возведение еще 9 домов в Ленинском, Фрунзенском и Советском районах. Также будет начато строительство двух новых объектов в Смолевичах.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Елена Лукашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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