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За 24 и 25 сентября в Минской области из-за ДТП пострадали 5 человек

26 сентября 2022 14:41
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Новости Беларуси. За минувшие выходные, 24 и 25 сентября, на территории Минской области произошло пять ДТП, в результате которых пострадали пять человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За 24 и 25 сентября в Минской области из-за ДТП пострадали 5 человек-1

Так, 24 сентября около полудня произошла авария в Слуцком районе на 111-м километре автотрассы Минск – Микашевичи. 69-летний водитель легковушки Daewoo Matiz выехал с автодороги Клепчаны – Кирово на главную трассу Р23. При этом мужчина не уступил дорогу и въехал в Iveco. Грузовик двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Они госпитализированы. В тот же день произошла еще одна серьезная авария в Молодечненском районе.

За 24 и 25 сентября в Минской области из-за ДТП пострадали 5 человек-4

Диана Галузо, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:
24 сентября около 18:35 на 16-м километре автодороги Р106 Молодечно – Сморгонь вблизи деревни Мороськи Молодечненского района 22-летний житель Гродненской области, управляя автомобилем Ford Mondeo, двигаясь со стороны Молодечно в направлении города Сморгонь, совершил наезд на велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги. В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован.

За 24 и 25 сентября в Минской области из-за ДТП пострадали 5 человек-7

Всего за выходные зафиксировано свыше 80 аварий без пострадавших. Задержаны 22 нетрезвых водителя. К административной ответственности привлечено свыше 200 пешеходов.

# Авария в Минской области # общество # Диана Галузо # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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