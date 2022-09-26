За 24 и 25 сентября в Минской области из-за ДТП пострадали 5 человек

Новости Беларуси. За минувшие выходные, 24 и 25 сентября, на территории Минской области произошло пять ДТП, в результате которых пострадали пять человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, 24 сентября около полудня произошла авария в Слуцком районе на 111-м километре автотрассы Минск – Микашевичи. 69-летний водитель легковушки Daewoo Matiz выехал с автодороги Клепчаны – Кирово на главную трассу Р23. При этом мужчина не уступил дорогу и въехал в Iveco. Грузовик двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Они госпитализированы. В тот же день произошла еще одна серьезная авария в Молодечненском районе.

Диана Галузо, инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома:

24 сентября около 18:35 на 16-м километре автодороги Р106 Молодечно – Сморгонь вблизи деревни Мороськи Молодечненского района 22-летний житель Гродненской области, управляя автомобилем Ford Mondeo, двигаясь со стороны Молодечно в направлении города Сморгонь, совершил наезд на велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги. В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован.