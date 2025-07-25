Нарушил – штраф до 10 базовых! Сотрудник ГАИ рассказал о правилах езды на мотоцикле

25 июля 2025 года в Беларуси проводится Единый день безопасности дорожного движения. Поговорим о мотоциклах, ведь это средство передвижения достаточно опасное, если не соблюдать осторожность. Об этом рассказал гость программы. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции. Юлия Самусенко, ведущая:

Кто имеете право управлять мотоциклом?

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Здесь надо понимать четкое разграничение между мопедом и мотоциклом. Все-таки мотоциклы тоже бывают разной мощности. Я бы рекомендовал выбирать правильно мощность мотоцикла для начинающих либо опытных мотолюбителей. До 125 кубических сантиметров разрешается мотоцикл использовать уже с 16 лет. Для этого необходимо получать категорию А1 на мотоцикл, сдавать теорию и практику в Госавтоинспекции. Уже на более мощные – 125 и выше кубических сантиметров двигатель внутреннего сгорания – необходимо получать другую категорию. Надо будет практический, теоретический экзамен, наличие разрешительной документации, возраст с 18 лет. Это связано с теми характеристиками, которые есть у мотоцикла с повышением объема двигателя.

Александр Стасевич, ведущий:

Что разрешено или запрещено делать водителю мотоцикла в отличие от водителя автомобиля? Денис Ливанович:

Водителю мотоцикла запрещено перевозить пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения – это в отличие от автомобиля. Сегодня одно из грубых нарушений со стороны мотолюбителей, которого нет у водителей транспортных средств классических (автомобилей грузовых, легковых), – это ответственность за управление мотоциклом не держась за руль либо при передвижении на заднем колесе. Это в Правилах дорожного движения, Кодексе закрепленная норма. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность до 10 базовых величин. Штраф с лишением либо без лишения права управления от трех до шести месяцев.