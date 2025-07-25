Нарушил – штраф до 10 базовых! Сотрудник ГАИ рассказал о правилах езды на мотоцикле
25 июля 2025 года в Беларуси проводится Единый день безопасности дорожного движения. Поговорим о мотоциклах, ведь это средство передвижения достаточно опасное, если не соблюдать осторожность. Об этом рассказал гость программы.
В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции.
Юлия Самусенко, ведущая:
Кто имеете право управлять мотоциклом?
Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Здесь надо понимать четкое разграничение между мопедом и мотоциклом. Все-таки мотоциклы тоже бывают разной мощности. Я бы рекомендовал выбирать правильно мощность мотоцикла для начинающих либо опытных мотолюбителей. До 125 кубических сантиметров разрешается мотоцикл использовать уже с 16 лет. Для этого необходимо получать категорию А1 на мотоцикл, сдавать теорию и практику в Госавтоинспекции.
Уже на более мощные – 125 и выше кубических сантиметров двигатель внутреннего сгорания – необходимо получать другую категорию. Надо будет практический, теоретический экзамен, наличие разрешительной документации, возраст с 18 лет. Это связано с теми характеристиками, которые есть у мотоцикла с повышением объема двигателя.
Александр Стасевич, ведущий:
Что разрешено или запрещено делать водителю мотоцикла в отличие от водителя автомобиля?
Денис Ливанович:
Водителю мотоцикла запрещено перевозить пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения – это в отличие от автомобиля. Сегодня одно из грубых нарушений со стороны мотолюбителей, которого нет у водителей транспортных средств классических (автомобилей грузовых, легковых), – это ответственность за управление мотоциклом не держась за руль либо при передвижении на заднем колесе. Это в Правилах дорожного движения, Кодексе закрепленная норма. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность до 10 базовых величин. Штраф с лишением либо без лишения права управления от трех до шести месяцев.
Илья Нечаев, ведущий:
Какие средства индивидуальной защиты необходимы мотоциклистам?
Денис Ливанович:
Средств пассивной безопасности для средств персональной мобильности, велосипедистов и в особенности мотоциклистов мало не бывает. Я бы порекомендовал не экономить на них, не исключать их из своего использования при управлении мототранспортом. Основное, за что сегодня есть ответственность и обязательная норма применения, – это мотошлем.
Есть и необязательные средства пассивной безопасности – это мотоботы, куртки и мотоштаны, которые сделаны из особой, либо усиленной ткани, либо кожи твердого покроя с пластмассовыми, металлическими вставками, специальными защитными зонами – колени, локти, которые максимально уязвимы при падениях, либо опрокидываниях, либо еще каких-то ситуациях, при столкновениях боковых.
Хотелось бы отметить, что их использование, естественно, не предотвращает сам факт ДТП и происшествия. Они позволяют минимизировать тяжесть последствий как для самого водителя мототранспорта, так и пассажира. Я бы рекомендовал при покупке, особенно начинающим, не экономить на этом всем и максимально себя защищать.
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