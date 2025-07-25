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Александр Лукашенко даёт интервью зарубежному СМИ

25 июля 2025 10:31
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25 июля во Дворце Независимости – интервью иностранному журналисту. Детали пресс-служба Александра Лукашенко пока не раскрывает, известно лишь, что локацией для разговора выбрана библиотека Дворца Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко даёт интервью зарубежному СМИ-2

И, исходя из стиля общения нашего Президента, можно предположить, что диалог максимально откровенный и прямолинейный. Белорусский лидер часто общается с представителями средств массовой информации. Только с начала 2025 года он трижды давал развернутые и продолжительные интервью зарубежным изданиям.

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