Александр Лукашенко даёт интервью зарубежному СМИ

25 июля во Дворце Независимости – интервью иностранному журналисту. Детали пресс-служба Александра Лукашенко пока не раскрывает, известно лишь, что локацией для разговора выбрана библиотека Дворца Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, исходя из стиля общения нашего Президента, можно предположить, что диалог максимально откровенный и прямолинейный. Белорусский лидер часто общается с представителями средств массовой информации. Только с начала 2025 года он трижды давал развернутые и продолжительные интервью зарубежным изданиям.