195 сотрудников МЧС приняли присягу в День пожарной службы

В знаковый для всех спасателей день в Минске около 200 сотрудников МЧС принесли присягу. 15 из них – офицеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новобранцы уже прошли специальную подготовку и совсем скоро заступят на боевое дежурство. Слова клятвы на верность белорусскому народу и своей любимой стране они произнесли в присутствии коллег, ветеранов службы и родственников.

Станислав Романов, новобранец Министерства по чрезвычайным ситуациям: Это важный шаг в жизни каждого мужчины. Соответственно, я очень горжусь, что я сегодня принял эту присягу. И советую всем мужчинам так сделать... Семья мной гордится. В первую очередь, для меня это важно. И от этого будем отталкиваться.

Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям:

Это торжественное событие. Я думаю, что оно останется в памяти у них на всю жизнь. Как правило, присяга принимается один раз. Поэтому я думаю, что для них, для их близких это будет незабываемый день в их жизни.

МЧС занимает одно из ключевых звеньев в системе обеспечения национальной безопасности. Поэтому методы подготовки ежегодно совершенствуются. Тренировки с использованием беспилотной авиации, организация горноспасательной службы. В распоряжении наших пожарных – самое современное оборудование и техника. Причем их производство налажено в Беларуси.