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«Нам повезло, мы услышали это от наших родителей». Владимир Перцов о горькой правде трагедии в Хатыни

22 марта 2022 19:07
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Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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«Нам повезло, мы услышали это от наших родителей». Владимир Перцов о горькой правде трагедии в Хатыни-1

После войны 188 деревень так и не удалось возродить. А список жертв фашистской чумы до сих пор пополняется. Сейчас Генеральная прокуратура Беларуси работает с архивами, 90 % документации ранее были неизвестны. За 2022 год уже обнаружили 177 новых мест геноцида белорусского народа.  

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«Нам повезло, мы услышали это от наших родителей». Владимир Перцов о горькой правде трагедии в Хатыни-4

Если мы не будем говорить о трагических страницах нашей истории, про нее будут говорить другие. Потому вопрос исторической правды стоит особенно остро. Тех, кто постарше, в Хатынь приводили детьми. Они впитали историю и трагедию, слышали о ней от дедов и прадедов. Но свидетелей войны становится все меньше. Потому услышать правду из первых уст уже почти невозможным.  

«Нам повезло, мы услышали это от наших родителей». Владимир Перцов о горькой правде трагедии в Хатыни-7

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:  
Нам повезло, мы услышали это от наших родителей, дедов, кто-то от прадедов. А тем, кто младше нас, к сожалению, приходится это узнавать из художественных произведений, игр и литературных произведений, которые не всегда несут историческую правду. В наших силах: и журналистов, и писателей, и всех творческих людей, сделать так, чтобы наши дети и наши внуки узнали историческую правду о том геноциде белорусского народа, уничтожении белорусского народа, которое было в годы Великой Отечественной войны.  

Эмоции генерального директора СТВ от посещения Хатыни здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Перцов # Полина Королева # Фотофакт

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