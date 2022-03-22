«Нам повезло, мы услышали это от наших родителей». Владимир Перцов о горькой правде трагедии в Хатыни

Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил Русый: история вернулась, сегодня творится неонацизм прямо за нашей границей, это страшно. Подробнее здесь.

После войны 188 деревень так и не удалось возродить. А список жертв фашистской чумы до сих пор пополняется. Сейчас Генеральная прокуратура Беларуси работает с архивами, 90 % документации ранее были неизвестны. За 2022 год уже обнаружили 177 новых мест геноцида белорусского народа. Петришенко: мы будем пополнять музеи нашей страны, чтобы каждый мог видеть, какую цену Беларусь заплатила за мир. Подробнее здесь.

Если мы не будем говорить о трагических страницах нашей истории, про нее будут говорить другие. Потому вопрос исторической правды стоит особенно остро. Тех, кто постарше, в Хатынь приводили детьми. Они впитали историю и трагедию, слышали о ней от дедов и прадедов. Но свидетелей войны становится все меньше. Потому услышать правду из первых уст уже почти невозможным.