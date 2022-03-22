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Михаил Русый: история вернулась, сегодня творится неонацизм прямо за нашей границей, это страшно

22 марта 2022 15:15
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Новости Беларуси. Хатынь – земля, которая помнит одну из величайших трагедий белорусского народа. Сегодня в условиях беспокойного мира особенно важно говорить не только о победе. На территории Беларуси было уничтожено около 3 миллионов мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И списки жертв уточняются до сих пор. Уже за 2022 год Генеральная прокуратура установила 117 новых мест захоронения жертв геноцида белорусского народа.

Нельзя допустить подмены понятий и фальсификации истории. Об этом неустанно повторяют в Беларуси. К сожалению, зерно неонацизма проросло.

Михаил Русый: история вернулась, сегодня творится неонацизм прямо за нашей границей, это страшно-1

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все думают, что история – это так… Она была и прошла. Она вернулась. Вот уже на нашей памяти и на вашей. И сегодня творится неонацизм. Не где-то далеко – прямо за нашей границей, в нашей соседке. Это страшно.

«Кладбище деревень» – сегодня место паломничества всех, кто помнит не только подвиг, но и жертв фашизма. К вечеру в мемориал прибудут участники автопробега, которые стартовали из разных уголков нашей страны.

Гендиректор СТВ в Хатыни: до сих пор не укладывается в голове, кем надо быть, чтобы цинично убивать беззащитных людей (здесь подробности).  

# Великая Отечественная война # общество # Михаил Русый # Фотофакт

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