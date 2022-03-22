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«Важно, чтобы об этом, конечно, знала молодёжь». Владимир Андрейченко возложил цветы к мемориалу сожжённой Хатыни

22 марта 2022 19:02
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Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Важно, чтобы об этом, конечно, знала молодёжь». Владимир Андрейченко возложил цветы к мемориалу сожжённой Хатыни-1

Это место в маршруте памяти каждого белоруса. Вместо жизни здесь, кажется, застыло время. Тишину прорезает тоскливый плач колокола, вой ветра и застывший монумент. Сегодня здесь многолюдно и солнце. Как и 79 лет назад. Тогда за 1 день пламя ненависти испепелило 149 человек, кто не сгорел заживо, расстреляли.  

«Важно, чтобы об этом, конечно, знала молодёжь». Владимир Андрейченко возложил цветы к мемориалу сожжённой Хатыни-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:  
Мне вспоминаются сегодня слова известного советского, российского поэта Андрея Дементьева, который побывал здесь вскоре после открытия мемориала и сказал такие строчки: «По синеве, по тишине звенят колокола Хатыни… И этот звон болит во мне». И эта боль, наверное, спустя десятилетия, а скоро и столетие – она не проходит у разных поколений.  

«Важно, чтобы об этом, конечно, знала молодёжь». Владимир Андрейченко возложил цветы к мемориалу сожжённой Хатыни-7

«Кладбище деревень» утопает в алых гвоздиках. Сегодня они – дань памяти жертвам войны и благодарность героям.  

Кухарев: мы будем делать все для того, чтобы в памяти народа всегда Хатынь была символом борьбы. Подробности здесь.  

«Важно, чтобы об этом, конечно, знала молодёжь». Владимир Андрейченко возложил цветы к мемориалу сожжённой Хатыни-10

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Главная задача для нас – не утратить память о нашем прошлом. Потому что в нашем прошлом были и героические страницы, и трагические. Важно, чтобы об этом, конечно, знала молодежь. И очень хорошо, что на этом мероприятии сегодня много молодых людей. Потому что будущее нашей страны зависит только от нас.  

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# Великая Отечественная война # общество # Игорь Сергеенко # Владимир Андрейченко # Полина Королева # Андрей Дементьев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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