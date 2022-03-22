«Важно, чтобы об этом, конечно, знала молодёжь». Владимир Андрейченко возложил цветы к мемориалу сожжённой Хатыни

Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это место в маршруте памяти каждого белоруса. Вместо жизни здесь, кажется, застыло время. Тишину прорезает тоскливый плач колокола, вой ветра и застывший монумент. Сегодня здесь многолюдно и солнце. Как и 79 лет назад. Тогда за 1 день пламя ненависти испепелило 149 человек, кто не сгорел заживо, расстреляли.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Мне вспоминаются сегодня слова известного советского, российского поэта Андрея Дементьева, который побывал здесь вскоре после открытия мемориала и сказал такие строчки: «По синеве, по тишине звенят колокола Хатыни… И этот звон болит во мне». И эта боль, наверное, спустя десятилетия, а скоро и столетие – она не проходит у разных поколений.