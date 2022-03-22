«Важно, чтобы об этом, конечно, знала молодёжь». Владимир Андрейченко возложил цветы к мемориалу сожжённой Хатыни
Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это место в маршруте памяти каждого белоруса. Вместо жизни здесь, кажется, застыло время. Тишину прорезает тоскливый плач колокола, вой ветра и застывший монумент. Сегодня здесь многолюдно и солнце. Как и 79 лет назад. Тогда за 1 день пламя ненависти испепелило 149 человек, кто не сгорел заживо, расстреляли.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Мне вспоминаются сегодня слова известного советского, российского поэта Андрея Дементьева, который побывал здесь вскоре после открытия мемориала и сказал такие строчки: «По синеве, по тишине звенят колокола Хатыни… И этот звон болит во мне». И эта боль, наверное, спустя десятилетия, а скоро и столетие – она не проходит у разных поколений.
«Кладбище деревень» утопает в алых гвоздиках. Сегодня они – дань памяти жертвам войны и благодарность героям.
Кухарев: мы будем делать все для того, чтобы в памяти народа всегда Хатынь была символом борьбы. Подробности здесь.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Главная задача для нас – не утратить память о нашем прошлом. Потому что в нашем прошлом были и героические страницы, и трагические. Важно, чтобы об этом, конечно, знала молодежь. И очень хорошо, что на этом мероприятии сегодня много молодых людей. Потому что будущее нашей страны зависит только от нас.
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