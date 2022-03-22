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Борис Грызлов в Хатыни: белорусы в течение всей войны всегда были на переднем крае борьбы с фашизмом

22 марта 2022 19:04
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Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Борис Грызлов в Хатыни: белорусы в течение всей войны всегда были на переднем крае борьбы с фашизмом-1

Тропы памяти не зарастают. Но, к сожалению, память Европы и коллективного Запада коротка. Сегодня за океаном забыли, а где-то и переписали, кто и какой ценой закончил Вторую мировую, а кто напротив – принял гитлеровскую форму и уничтожал мирных жителей в составе карательных отрядов.  

Александр Барсуков: «Мы же знаем сегодня, кто жег Хатынь. Мы не будем показывать пальцем». Подробности здесь.  

Борис Грызлов в Хатыни: белорусы в течение всей войны всегда были на переднем крае борьбы с фашизмом-4

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:  
Карательный отряд, составленный из украинских бандеровцев, сжег деревню и всех ее жителей. Жители белорусской земли в течение всей войны всегда были на переднем крае борьбы с фашизмом и внесли очень весомый вклад в нашу общую победу. Мы должны помнить их имена.  

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# Великая Отечественная война # общество # Борис Грызлов # Полина Королева # Фотофакт

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