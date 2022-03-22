Борис Грызлов в Хатыни: белорусы в течение всей войны всегда были на переднем крае борьбы с фашизмом

Новости Беларуси. К дате, которая имеет сакральный смысл для белорусов, особенно в Год исторической памяти. Это символ скорби и напоминание о бесчеловечности нацистской идеологии. 22 марта исполнилось 79 лет со дня трагедии в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.