Гендиректор СТВ в Хатыни: до сих пор не укладывается в голове, кем надо быть, чтобы цинично убивать беззащитных людей

Новости Беларуси. Хатынь – земля, которая помнит одну из величайших трагедий белорусского народа. Сегодня в условиях беспокойного мира особенно важно говорить не только о победе. На территории Беларуси было уничтожено около трех миллионов мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И списки жертв уточняются до сих пор. Уже за 2022 год Генеральная прокуратура установила 117 новых мест захоронения жертв геноцида белорусского народа.

Александр Осенко, генеральный директор СТВ:

Первые эмоции от посещения Хатыни я получил, когда мне было 10 лет. И вот тот ужас, страх того, что произошло на этой земле в этом месте, – оно держит до сих пор. И до сих пор не укладывается в голове, кем надо быть, чтобы хладнокровно, цинично убивать беззащитных стариков, женщин и детей. Посещая это место, в моем понимании, – как ценна человеческая жизнь, как хрупок мир. И важно его сохранить, живя и работая на созидание, потому что фашизм – это очень страшно.