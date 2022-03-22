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Гендиректор СТВ в Хатыни: до сих пор не укладывается в голове, кем надо быть, чтобы цинично убивать беззащитных людей

22 марта 2022 14:06
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Новости Беларуси. Хатынь – земля, которая помнит одну из величайших трагедий белорусского народа. Сегодня в условиях беспокойного мира особенно важно говорить не только о победе. На территории Беларуси было уничтожено около трех миллионов мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И списки жертв уточняются до сих пор. Уже за 2022 год Генеральная прокуратура установила 117 новых мест захоронения жертв геноцида белорусского народа.

Гендиректор СТВ в Хатыни: до сих пор не укладывается в голове, кем надо быть, чтобы цинично убивать беззащитных людей-1

Александр Осенко, генеральный директор СТВ:
Первые эмоции от посещения Хатыни я получил, когда мне было 10 лет. И вот тот ужас, страх того, что произошло на этой земле в этом месте, – оно держит до сих пор. И до сих пор не укладывается в голове, кем надо быть, чтобы хладнокровно, цинично убивать беззащитных стариков, женщин и детей. Посещая это место, в моем понимании, – как ценна человеческая жизнь, как хрупок мир. И важно его сохранить, живя и работая на созидание, потому что фашизм – это очень страшно.

Петришенко: мы будем пополнять музеи нашей страны, чтобы каждый мог видеть, какую цену Беларусь заплатила за мир. Читайте здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Осенко # Фотофакт

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